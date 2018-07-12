17:58
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Зеленський відтіснив Гриценко з другого місця в президентському рейтингу, – опитування

622 Читать новость на русском
Рейтинг
Рейтинг / focus.ua

Актор Володимир Зеленський вийшов на друге місце у рейтингу президентських симпатій українців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією GfK Ukraine. Якби вибори відбулися наступної неділі, за нього проголосували б 7% респондентів. Найбільшу підтримку Зеленський має у Києві, а найактивніше йому симпатизують виборці у віці від 18 до 24 років. Лідером електоральних прихильностей серед можливих кандидатів залишається Юлія Тимошенко – за неї свої голоси готові віддати 10% українців. Святослава Вакарчука і Анатолія Гриценка бачать президентом 6% опитаних. На відсоток менша підтримка у Юрія Бойка та Олега Ляшка. Лише 5% опитаних готові проголосувати і за чинного президента Петра Порошенка.

Основними факторами вибору кандидата респонденти назвали відсутність за ним корупційного шлейфу і нечесно нажитого майна (44%) та налаштованість на зміну країни (43%). Соціологи відзначають, що жоден із ймовірних претендентів не набирає більше 10%. Тож нові політичні лідери мають унікальний шанс на успіх, однак часу для їхніх кампаній залишається мало.

 

Так, за даними опитування, у другому турі виборів президента нові обличчя у політиці – Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук – не програли б нікому, навіть лідерці симпатій – Юлії Тимошенко. Так, у парі Тимошенко – Зеленський лідерка "Батьківщини" набрала б 17% проти 21-го у актора, а в парі Тимошенко – Вакарчук у неї було б 18%, а у співака – 21. А якби у другому турі зійшлися Зеленський та Порошенко, то чинний гарант програв би з розривом у 17% – за нього проголосувало б 9% опитаних, а за Зеленського – 26%. Приблизно такий же результат був би і в парі Вакарчук – Порошенко.

Водночас, за даними опитування, серед проблем, які найбільше турбують українців, – корупція у державних органах (46%), війна на Донбасі (41%) та зростання цін (34%).

Дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю з 30 червня до 8 липня 2018 року. Було опитано 2 753 особи віком від 18 років та старших в усіх регіонах України, крім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях дослідження проводилося на територіях, що контролюються Україною. Вибірка репрезентативна дорослому населенню за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту. Максимально можлива похибка вибірки – 1,9%.

Нагадаємо, за результатами опитування групи "Рейтинг", у червні за Юлію Тимошенко готові були проголосувати 15,9% тих, хто візьме участь у волевиявленні та вже визначився з вибором. Водночас "нових" кандидатів – Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука – підтримали 9,3 та 8,6% відповідно.

Теги: Новини політики Президент України Петро Порошенко Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Святослав Вакарчук Анатолій Гриценко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 548
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12801
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1550
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
сьогодні, 15:01 Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
Андрій Воропаєв 1898
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
Україна на Євробаченні 2018: яке місце посів MELOVIN у фіналі
 13 травня , 01:42
У Дніпрі знайшли тіло закатованого хлопця: фото 18+
 20 січня , 18:59
Назріває скандал: Закарпатська футбольна команда поїхала на чемпіонат для сепаратистів
 4 червня , 10:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук