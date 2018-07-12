Зеленський відтіснив Гриценко з другого місця в президентському рейтингу, – опитування

Актор Володимир Зеленський вийшов на друге місце у рейтингу президентських симпатій українців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією GfK Ukraine. Якби вибори відбулися наступної неділі, за нього проголосували б 7% респондентів. Найбільшу підтримку Зеленський має у Києві, а найактивніше йому симпатизують виборці у віці від 18 до 24 років. Лідером електоральних прихильностей серед можливих кандидатів залишається Юлія Тимошенко – за неї свої голоси готові віддати 10% українців. Святослава Вакарчука і Анатолія Гриценка бачать президентом 6% опитаних. На відсоток менша підтримка у Юрія Бойка та Олега Ляшка. Лише 5% опитаних готові проголосувати і за чинного президента Петра Порошенка.

Основними факторами вибору кандидата респонденти назвали відсутність за ним корупційного шлейфу і нечесно нажитого майна (44%) та налаштованість на зміну країни (43%). Соціологи відзначають, що жоден із ймовірних претендентів не набирає більше 10%. Тож нові політичні лідери мають унікальний шанс на успіх, однак часу для їхніх кампаній залишається мало.

Так, за даними опитування, у другому турі виборів президента нові обличчя у політиці – Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук – не програли б нікому, навіть лідерці симпатій – Юлії Тимошенко. Так, у парі Тимошенко – Зеленський лідерка "Батьківщини" набрала б 17% проти 21-го у актора, а в парі Тимошенко – Вакарчук у неї було б 18%, а у співака – 21. А якби у другому турі зійшлися Зеленський та Порошенко, то чинний гарант програв би з розривом у 17% – за нього проголосувало б 9% опитаних, а за Зеленського – 26%. Приблизно такий же результат був би і в парі Вакарчук – Порошенко.

Водночас, за даними опитування, серед проблем, які найбільше турбують українців, – корупція у державних органах (46%), війна на Донбасі (41%) та зростання цін (34%).

Дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю з 30 червня до 8 липня 2018 року. Було опитано 2 753 особи віком від 18 років та старших в усіх регіонах України, крім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях дослідження проводилося на територіях, що контролюються Україною. Вибірка репрезентативна дорослому населенню за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту. Максимально можлива похибка вибірки – 1,9%.

Нагадаємо, за результатами опитування групи "Рейтинг", у червні за Юлію Тимошенко готові були проголосувати 15,9% тих, хто візьме участь у волевиявленні та вже визначився з вибором. Водночас "нових" кандидатів – Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука – підтримали 9,3 та 8,6% відповідно.