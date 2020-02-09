Зеленский: Папа назвал меня "Президентом мира"

Президент Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями от встречи с Папой Римским Франциском. Мероприятие прошло в резиденции Святого Престола в Ватикане.

По словам украинского гаранта, он вместе с папой в основном говорил о мире, передает пресс-служба президента Украины.

Подробнее о встрече Зеленского с Папой

Он даже назвал меня "Президентом мира". Вот такой у меня сейчас имидж в Европе,

– отметил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что встреча с Папой Франциском состоялась через два месяца после нормандского саммита и до запланированной похожей встречи в Берлине.

"Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинцев, пострадавшим на Донбассе", – добавил политик.

В завершение Зеленский пригласил Папу в Украину. В то же время он подчеркнул, что его святость очень ждут и он имеет большую поддержку и доверие.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", – резюмировал президент.

В рамках визита в Ватикан Зеленский встретился и с государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином. Участие в мероприятии также принял секретарь по межгосударственным отношениям, архиепископ Пол Ричард Галлахер. Стороны в основном обсудили сотрудничество между Украиной и Ватиканом.