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      Зеленский: Папа назвал меня "Президентом мира"

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      Владимир Зеленский / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями от встречи с Папой Римским Франциском. Мероприятие прошло в резиденции Святого Престола в Ватикане.

      По словам украинского гаранта, он вместе с папой в основном говорил о мире, передает пресс-служба президента Украины.

      Подробнее о встрече Зеленского с Папой

      Он даже назвал меня "Президентом мира". Вот такой у меня сейчас имидж в Европе,
      – отметил он.

      Кроме того, Зеленский подчеркнул, что встреча с Папой Франциском состоялась через два месяца после нормандского саммита и до запланированной похожей встречи в Берлине.

      "Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинцев, пострадавшим на Донбассе", – добавил политик.

      В завершение Зеленский пригласил Папу в Украину. В то же время он подчеркнул, что его святость очень ждут и он имеет большую поддержку и доверие.

      "Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", – резюмировал президент.

      В рамках визита в Ватикан Зеленский встретился и с государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином. Участие в мероприятии также принял секретарь по межгосударственным отношениям, архиепископ Пол Ричард Галлахер. Стороны в основном обсудили сотрудничество между Украиной и Ватиканом.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Папа Римский Ватикан Владимир Зеленский
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