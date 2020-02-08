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      Зеленський: Папа назвав мене "Президентом миру"

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      Володимир Зеленський / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський поділився емоціями від зустрічі з Папою Римським Франциском. Захід пройшов у резиденції Святого Престолу у Ватикані.

      За словами українського гаранта, він разом із Папою здебільшого говорив про мир, передає пресслужба президента Україна.

      Детальніше про зустріч Зеленського з Папою 

      Він навіть назвав мене "Президентом миру". Ось такий у мене зараз імідж у Європі,
      – зауважив він.

      Крім того, Зеленський підкреслив, що зустріч із Папою Франциском відбулася за два місяці після нормандського саміту та до запланованої схожої зустрічі в Берліні.

      "Безмежно вдячний Його Святості за ініціативу "Папа для України", що допомогла 900 тисячам українців, які постраждали на Донбасі", – додав політик.

      На завершення Зеленський запросив Папу до України. Водночас він підкреслив, що на його святість дуже чекають і він має тут велику підтримку та довіру.

      "Я його запросив до України. Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід", – резюмував президент.

      У межах візиту до Ватикану Зеленський зустрівся і з державним секретарем, кардиналом П'єтро Пароліном. Участь у заході також взяв секретар з міждержавних відносин, архієпископ Пол Ричард Галлахер. Сторони здебільшого обговорили співпрацю між Україною та Ватиканом. 

      Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників
      8 лютого
      6343
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ватикан Папа Римський
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