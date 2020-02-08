Зеленський: Папа назвав мене "Президентом миру"

Президент України Володимир Зеленський поділився емоціями від зустрічі з Папою Римським Франциском. Захід пройшов у резиденції Святого Престолу у Ватикані.

За словами українського гаранта, він разом із Папою здебільшого говорив про мир, передає пресслужба президента Україна.

Детальніше про зустріч Зеленського з Папою

Він навіть назвав мене "Президентом миру". Ось такий у мене зараз імідж у Європі,

– зауважив він.

Крім того, Зеленський підкреслив, що зустріч із Папою Франциском відбулася за два місяці після нормандського саміту та до запланованої схожої зустрічі в Берліні.

"Безмежно вдячний Його Святості за ініціативу "Папа для України", що допомогла 900 тисячам українців, які постраждали на Донбасі", – додав політик.

На завершення Зеленський запросив Папу до України. Водночас він підкреслив, що на його святість дуже чекають і він має тут велику підтримку та довіру.

"Я його запросив до України. Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід", – резюмував президент.

У межах візиту до Ватикану Зеленський зустрівся і з державним секретарем, кардиналом П'єтро Пароліном. Участь у заході також взяв секретар з міждержавних відносин, архієпископ Пол Ричард Галлахер. Сторони здебільшого обговорили співпрацю між Україною та Ватиканом.