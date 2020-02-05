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      Зеленский первым из украинцев получил электронную подпись на чип: фото

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      Зеленский получил ID-карту и электронную подпись на чип / Фото из Твитер-страницы Арсена Авакова

      Президент Владимир Зеленский получил ID-карту и первым среди украинцев воспользовался новым сервисом Министерства внутренних дел – электронной подписью на чип.

      Глава государства получил квалифицированную электронную подпись на чип ID, об этом сообщил глава МВД Аресен Аваков на своей твиттер-странице.

      Знайте больше: Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы

      Аваков отметил, сегодня КЭП (квалифицированную электронную подпись) может получить каждый владелец ID.

      Welcome в современную цифровую Украину!
      – написал он и добавил фото с Зеленским.


      Владимир Зеленский получил ID-карту и КЭП/ Фото с твиттер-страницы Авакова

      Что нужно знать о ID-картах

      Каждый украинец, который является владельцем паспорта-книжечки, может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. Тот, кто достиг 14 лет, может получить ID-карту автоматически.

      В 2016 году граждане Украины получили около 280 тысяч ID-карт, в 2017 году – свыше 1,1 миллиона, в 2018 году – свыше 1,3 миллиона, в 2019 году – почти 1,6 миллиона.

      Паспорт гражданина Украины, изготовленный в форме пластиковой карточки более износостойким, чем бумажный аналог. Новый паспорт содержит электронный бесконтактный чип, который невозможно изменить или скопировать, что делает подделку электронных документов практически невозможной.

      Что такое КЭП

      • В Украине с 5 февраля доступен новый сервис – привязка квалифицированной электронной подписи на паспорт в форме ID-карты. Так, ID-паспорт стал носителем электронной подписи.
      • В МВД объясняют, что новая услуга бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе: как государственных органов, так и бизнеса.

      Услугу можно получить двумя способами:

      • сразу после получения новой ID-карты – в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации;
      • записать на ранее выданную ID-карту в каждом территориальном подразделении ГМС независимо от места регистрации;
      • для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который указывается владельцем ID-карты при ее получении. Оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.

      Интересно: В Украине ввели новые стандарты на фото в паспорт – детали

      Кваліфікований електричний підпис
      Что такое КЭП/ Инфографика МВД

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Новости политики Арсен Аваков ID-карты Президент Украины Владимир Зеленский
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