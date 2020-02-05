Зеленский первым из украинцев получил электронную подпись на чип: фото

Президент Владимир Зеленский получил ID-карту и первым среди украинцев воспользовался новым сервисом Министерства внутренних дел – электронной подписью на чип.

Глава государства получил квалифицированную электронную подпись на чип ID, об этом сообщил глава МВД Аресен Аваков на своей твиттер-странице.

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Аваков отметил, сегодня КЭП (квалифицированную электронную подпись) может получить каждый владелец ID.

Welcome в современную цифровую Украину!

– написал он и добавил фото с Зеленским.



Владимир Зеленский получил ID-карту и КЭП/ Фото с твиттер-страницы Авакова

Что нужно знать о ID-картах

Каждый украинец, который является владельцем паспорта-книжечки, может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. Тот, кто достиг 14 лет, может получить ID-карту автоматически.

В 2016 году граждане Украины получили около 280 тысяч ID-карт, в 2017 году – свыше 1,1 миллиона, в 2018 году – свыше 1,3 миллиона, в 2019 году – почти 1,6 миллиона.

Паспорт гражданина Украины, изготовленный в форме пластиковой карточки более износостойким, чем бумажный аналог. Новый паспорт содержит электронный бесконтактный чип, который невозможно изменить или скопировать, что делает подделку электронных документов практически невозможной.

Что такое КЭП

В Украине с 5 февраля доступен новый сервис – привязка квалифицированной электронной подписи на паспорт в форме ID-карты. Так, ID-паспорт стал носителем электронной подписи.

В МВД объясняют, что новая услуга бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе: как государственных органов, так и бизнеса.

Услугу можно получить двумя способами:

сразу после получения новой ID-карты – в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации;

записать на ранее выданную ID-карту в каждом территориальном подразделении ГМС независимо от места регистрации;

для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который указывается владельцем ID-карты при ее получении. Оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.

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Что такое КЭП/ Инфографика МВД