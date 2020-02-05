Зеленський першим з українців отримав електронний підпис на чіп: фото
Президент Володимир Зеленський отримав ID-картку і першим серед українців скористався новим сервісом Міністерства внутрішніх справ – електронним підписом на чіп.
Глава держави отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID, про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй твітер-сторінці.
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Аваков наголосив, від сьогодні КЕП (кваліфікованим електронним підписом)може отримати кожен власник ID.
Welcome у сучасну цифрову Україну!
– написав він і додав фото із Зеленським.
Володимир Зеленський отримав ID-картку та КЕП/ Фото із твітер-сторінки Авакова
Що треба знати про ID-картки
Кожен українець, який є власником паспорта-книжечки, може за бажанням обміняти його на новий паспорт-картку. Той, хто досягнув 14 років, може отримати ID-картку автоматично.
У 2016 році громадяни України отримали близько 280 тисяч ID-карток, у 2017 році – понад 1,1 мільйон, у 2018 році – понад 1,3 мільйона, у 2019 році – майже 1,6 мільйона.
Паспорт громадянина України, виготовлений у формі пластикової картки більш зносостійкий, ніж паперовий аналог. Новий паспорт містить електронний безконтактний чіп, який неможливо змінити або скопіювати, що робить підробку електронних документів практично неможливою.
Що таке КЕП
- В Україні з 5 лютого доступний новий сервіс - прив'язка кваліфікованого електронного підпису на паспорт у формі ID-карти. Так, ID-паспорт став носієм електронного підпису.
- У МВС пояснюють, що нова послуга безкоштовна і дає низку переваг в електронному сервісі: як державних органів, так і бізнесу.
Послугу можна отримати двома способами:
- відразу після отримання нової ID-карти – в територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації;
- записати на раніше видану ID-карту в кожному територіальному підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації;
- для запису КЕП на чіп ID-карти знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки при її отриманні. Оформлення КЕП і внесення його на чіп ID-картки не є обов'язковим і здійснюється за бажанням.
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Що таке КЕП/ Інфографіка МВС