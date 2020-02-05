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      Зеленський першим з українців отримав електронний підпис на чіп: фото

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      Зеленський отримав ID-картку та електронний підпис на чіп / Фото зі Твітер-сторінки Арсена Авакова

      Президент Володимир Зеленський отримав ID-картку і першим серед українців скористався новим сервісом Міністерства внутрішніх справ – електронним підписом на чіп.

      Глава держави отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID, про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй твітер-сторінці.

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      Аваков наголосив, від сьогодні КЕП (кваліфікованим електронним підписом)може отримати кожен власник ID.

      Welcome у сучасну цифрову Україну! 
      – написав він і додав фото із Зеленським.


      Володимир Зеленський отримав ID-картку та КЕП/ Фото із твітер-сторінки Авакова

      Що треба знати про ID-картки

      Кожен українець, який є власником паспорта-книжечки, може за бажанням обміняти його на новий паспорт-картку. Той, хто досягнув 14 років, може отримати ID-картку автоматично.

      У 2016 році громадяни України отримали близько 280 тисяч ID-карток, у 2017 році – понад 1,1 мільйон, у 2018 році – понад 1,3 мільйона, у 2019 році – майже 1,6 мільйона.

      Паспорт громадянина України, виготовлений у формі пластикової картки більш зносостійкий, ніж паперовий аналог. Новий паспорт містить електронний безконтактний чіп, який неможливо змінити або скопіювати, що робить підробку електронних документів практично неможливою.

      Що таке КЕП

      • В Україні з 5 лютого доступний новий сервіс - прив'язка кваліфікованого електронного підпису на паспорт у формі ID-карти. Так, ID-паспорт став носієм електронного підпису.
      • У МВС пояснюють, що нова послуга безкоштовна і дає низку переваг в електронному сервісі: як державних органів, так і бізнесу. 

      Послугу можна отримати двома способами:

      • відразу після отримання нової ID-карти – в територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації;
      • записати на раніше видану ID-карту в кожному територіальному підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації;
      • для запису КЕП на чіп ID-карти знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки при її отриманні. Оформлення КЕП і внесення його на чіп ID-картки не є обов'язковим і здійснюється за бажанням.

      Цікаво: В Україні ввели нові стандарти на фото у паспорт – деталі

      Кваліфікований електричний підпис
      Що таке КЕП/ Інфографіка МВС

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України ID-картки Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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