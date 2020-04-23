В храмы на Пасху пришли в 75 раз меньше людей, чем в прошлом году
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые во время пандемии коронавируса прислушались к указаниям власти не идти на Пасху в церковь, чтобы не нарушать карантина.
Празднование Пасхи дома было очень непривычным, но важным для всех, подчеркнул президент в своем традиционном обращении.
Важно Зеленский снова обратился к украинцам: о чем говорил президент
В этом году богослужения посетили около 100 тысяч верующих. В это же время в прошлом году их было около 7,5 миллиона. Эта разница доказывает, что мы являемся зрелыми ответственными гражданами, – заявил Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что украинцы продемонстрировали, что действительно заботятся о себе, своих близких и врачах. Поэтому теперь мы можем собой гордиться.
Если считать статистически, то 100 тысяч верующих, которые посетили храмы, составляют лишь 1,3% от того количества, которое было в прошлом году.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Что известно о праздновании Пасхи в Украине?Праздничные богослужения проводили в более 13 тысячах храмов по всей Украине. Правда, в большинстве из них присутствовали люди только в разрешенном количестве – до 10 человек включительно со служителями храмов.
Вместе с тем полиция зафиксировала 19 нарушений, из них 4 – в Донецкой области. Из-за толпы людей в Святогорской лавре правоохранители даже открыли уголовное производство.
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