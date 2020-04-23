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      В храмы на Пасху пришли в 75 раз меньше людей, чем в прошлом году

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      Зеленский о Пасхе: мы молодцы и можем собой гордиться / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые во время пандемии коронавируса прислушались к указаниям власти не идти на Пасху в церковь, чтобы не нарушать карантина.

      Празднование Пасхи дома было очень непривычным, но важным для всех, подчеркнул президент в своем традиционном обращении.

      Важно Зеленский снова обратился к украинцам: о чем говорил президент

      В этом году богослужения посетили около 100 тысяч верующих. В это же время в прошлом году их было около 7,5 миллиона. Эта разница доказывает, что мы являемся зрелыми ответственными гражданами, – заявил Владимир Зеленский.

      Он подчеркнул, что украинцы продемонстрировали, что действительно заботятся о себе, своих близких и врачах. Поэтому теперь мы можем собой гордиться.

      Если считать статистически, то 100 тысяч верующих, которые посетили храмы, составляют лишь 1,3% от того количества, которое было в прошлом году.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

      Что известно о праздновании Пасхи в Украине?Праздничные богослужения проводили в более 13 тысячах храмов по всей Украине. Правда, в большинстве из них присутствовали люди только в разрешенном количестве – до 10 человек включительно со служителями храмов.

      Вместе с тем полиция зафиксировала 19 нарушений, из них 4 – в Донецкой области. Из-за толпы людей в Святогорской лавре правоохранители даже открыли уголовное производство.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Пасха
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