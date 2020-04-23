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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      До храмів на Великдень прийшли у 75 разів менше людей, ніж минулого року

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      Зеленський про Великдень: ми молодці і можемо собою пишатися / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський подякував українцям, які під час пандемії коронавірусу дослухалися до вказівок влади не йти на Великдень до церкви, аби не порушувати карантину.

      Відзначення Великодня вдома було дуже незвичним, але важливими для усіх, підкреслив президент у своєму традиційному зверненні.

      Важливо Зеленський знову звернувся до українців: про що говорив президент

      Цьогоріч богослужіння відвідали близько 100 тисяч вірян. У цей же час минулого року їх було близько 7,5 мільйонів. Ця різниця доводить, що ми є зрілими відповідальними громадянами, – заявив Володимир Зеленський.

      Він підкреслив, що українці продемонстрували, що справді дбають про себе, своїх близьких і лікарів. Тож тепер ми можемо собою пишатися.

      Якщо рахувати статистично, то 100 тисяч вірян, які відвідали храми, становлять лише 1,3% від тієї кількості, яка була минулого року.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

      Що відомо про святкування Великодня в Україні?Святкові богослужіння проводили у понад 13 тисячах храмів по всій Україні. Щоправда, у більшості з них були присутні люди лише у дозволеній кількості – до 10 осіб включно зі служителями храмів.

      Разом з тим поліція зафіксувала 19 порушень, з них 4 – у Донецькій області. Через натовп людей у Святогірській лаврі правоохоронці навіть відкрили кримінальне провадження.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Володимир Зеленський Новини політики Великдень
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