Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам и поблагодарил за поддержку в борьбе с коронавирусом. В частности, вспомнил украинских медиков, пограничников, бизнесменов, волонтеров и глав церквей.

Он назвал украинских медиков "супергероями", а пограничников поблагодарил за то, что они одними из первых присоединились к нераспространению коронавируса в Украине.

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"Они (пограничники – 24 канал), фактически, находятся на новой "передовой" и ведут борьбу с невидимым врагом – коронавирусной инфекцией. Спасибо вам за службу", – сказал президент.

Также Зеленский вспомнил военных на востоке Украины.

Защита Украины остается нашим приоритетом. Спасибо украинским бойцам, которые продолжают защищать Родину. Мы делаем все, чтобы Украина была здоровой. Вы делаете все, чтобы Украина – была,

– отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность послам и дипломатам, которые "работают днем и ночью, чтобы вернуть украинцев домой". Работникам Министерства инфраструктуры, которые, по его словам, помогают им в этом, а также обеспечивают доставку рабочих критически важных предприятий.

"Экипажам самолетов, поездов и автобусов, которые доставляют в Украину граждан и ценные грузы. Нашим полицейским и нацгвардейцам, которые поддерживают порядок на наших улицах", – отметил Зеленский.

Он вспомнил и тех глав церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн.

Уверен, что и другие главы присоединятся к такой вынужденной практике, ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не меньше им нужна элементарная безопасность,

– пояснил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил также бизнесменов и волонтеров, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Вспомнил о службах такси, которые согласились бесплатно возить врачей на работу, а также работников Укрпочты, которые бесперебойно доставляют пенсии гражданам.

Полное видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского: видео

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