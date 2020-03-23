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      Зеленський подякував українцям за підтримку у боротьбі з коронавірусом

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / getty images

      Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців та подякував за підтримку у боротьбі з коронавірусом. Зокрема, згадав українських медиків, прикордонників, бізнесменів, волонтерів та глав церков.

      Він назвав українських медиків "супергероями", а прикордонникам подякував за те, що вони одними з перших долучилися до непоширення коронавірусу в Україні. 

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      "Вони (прикордонники – 24 канал), фактично, перебувають на новій "передовій" і ведуть боротьбу з невидимим ворогом – коронавірусною інфекцією. Дякую вам службу", – сказав президент.

      Також Зеленський згадав військових на сході України.

      Захист України залишається нашим пріоритетом. Дякую українським бійцям, які продовжують боронити Батьківщину. Ми робимо все, щоб Україна була здоровою. Ви робите все, щоб Україна – була,
      – зазначив Зеленський.

      Президент висловив вдячність послам і дипломатам, які "працюють вдень і вночі, щоб повернути українців додому". Працівникам Міністерства інфраструктури, які, за його словами, допомагають їм у цьому, а також забезпечують доставку робітників критично важливих підприємств.

      "Екіпажам літаків, потягів та автобусів, які доставляють в Україну громадян і цінні вантажі. Нашим поліцейським та нацгвардійцям, які підтримують порядок на наших вулицях", – зауважив Зеленський.

      Він згадав і тих глав церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн.

      Впевнений, що й інші глави доєднаються до такої вимушеної практики, адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека,
      – пояснив президент.

      Володимир Зеленський подякував також бізнесменам та волонтерам, які допомагають у боротьбі з коронавірусом. Згадав про служби таксі, які погодилися безкоштовно відвозити лікарів на роботу, а також про працівників Укрпошти, які безперебійно доставляють пенсії громадянам.

      Повне відеозвернення Президента України Володимира Зеленського: відео

      Коронавірус в Україні: що відомо

      • Станом на 23 березня в Україні клінічно підтвердили 73 зараження коронавірусом, 3 людини померли, 1 – одужала.
      • Загальнонаціональний карантин ввели по всій території країни ввели. Він діє з 12 березня і до 3 квітня 2020 року.
      • Від 16 березня закрили кордони для іноземців, а від 17 березня скасоване міжнародне авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
      • Залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення припинили з 18 березня.
      • Обмежено експорт продуктів харчування. Повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
      • Уряд ухвалив рішення про виділення 70 мільйонів гривень Міністерству внутрішніх справ. Ці кошти витратять на забезпечення правоохоронців засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії Covid-19.
      Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус в Україні Війна на Донбасі Укрпошта Держприкордонслужба Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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