Зеленський подякував українцям за підтримку у боротьбі з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців та подякував за підтримку у боротьбі з коронавірусом. Зокрема, згадав українських медиків, прикордонників, бізнесменів, волонтерів та глав церков.

Він назвав українських медиків "супергероями", а прикордонникам подякував за те, що вони одними з перших долучилися до непоширення коронавірусу в Україні.

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"Вони (прикордонники – 24 канал), фактично, перебувають на новій "передовій" і ведуть боротьбу з невидимим ворогом – коронавірусною інфекцією. Дякую вам службу", – сказав президент.

Також Зеленський згадав військових на сході України.

Захист України залишається нашим пріоритетом. Дякую українським бійцям, які продовжують боронити Батьківщину. Ми робимо все, щоб Україна була здоровою. Ви робите все, щоб Україна – була,

– зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність послам і дипломатам, які "працюють вдень і вночі, щоб повернути українців додому". Працівникам Міністерства інфраструктури, які, за його словами, допомагають їм у цьому, а також забезпечують доставку робітників критично важливих підприємств.

"Екіпажам літаків, потягів та автобусів, які доставляють в Україну громадян і цінні вантажі. Нашим поліцейським та нацгвардійцям, які підтримують порядок на наших вулицях", – зауважив Зеленський.

Він згадав і тих глав церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн.

Впевнений, що й інші глави доєднаються до такої вимушеної практики, адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський подякував також бізнесменам та волонтерам, які допомагають у боротьбі з коронавірусом. Згадав про служби таксі, які погодилися безкоштовно відвозити лікарів на роботу, а також про працівників Укрпошти, які безперебійно доставляють пенсії громадянам.

Повне відеозвернення Президента України Володимира Зеленського: відео

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