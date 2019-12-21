Зеленский подписал указ об усилении кибербезопасности: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по усилению возможностей Украине в сфере кибербезопасности.

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

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Контроль за выполнением данного решения Зеленский положил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В октябре он возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.

Как СНБО будет бороться с киберпреступностью

Данилов отметил, что сфера кибербезопасности будет приоритетом деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, в следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план.

Он добавил, что СНБО сейчас работает над обновленной Стратегией кибербезопасности, а в Аппарате ведомства продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности. Его главной задачей будет прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз, а также обеспечение СНБО аналитическими материалами.

Что такое координационный центр кибербезопасности?

Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом СНБО. Он должен обеспечить координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины при реализации Стратегии кибербезопасности Украины.



Руководителем Центра по должности является Секретарь СНБО, секретарем – руководитель структурного подразделения Аппарата безопасности ведомства, к ведению которого отнесены вопросы кибербезопасности.