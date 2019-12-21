17:16
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Зеленский подписал указ об усилении кибербезопасности: что это значит

      47 Читати новину українською
      Зеленский ввел в действие решение СНБО / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по усилению возможностей Украине в сфере кибербезопасности.

      Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

      К теме: Данилов назвал приоритетную сферу для СНБО

      Контроль за выполнением данного решения Зеленский положил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

      В октябре он возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.

      Как СНБО будет бороться с киберпреступностью

      Данилов отметил, что сфера кибербезопасности будет приоритетом деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, в следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план.

      Он добавил, что СНБО сейчас работает над обновленной Стратегией кибербезопасности, а в Аппарате ведомства продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности. Его главной задачей будет прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз, а также обеспечение СНБО аналитическими материалами.

      Что такое координационный центр кибербезопасности?
      Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом СНБО. Он должен обеспечить координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины при реализации Стратегии кибербезопасности Украины.

      Руководителем Центра по должности является Секретарь СНБО, секретарем – руководитель структурного подразделения Аппарата безопасности ведомства, к ведению которого отнесены вопросы кибербезопасности.

      Стрельба у здания ФСБ в Москве: в квартире нападающего обнаружили неожиданную находку
      сегодня
      438
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Техно Новости политики Новости Украины Интернет хакеры Кибербезопасность Алексей Данилов Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 38
      сегодня , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 179
      сегодня , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 1356
      сегодня , 11:00 Если купить себе замок: как работает формат концессии в Украине
      сегодня , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 8198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук