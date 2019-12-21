Зеленський підписав указ про посилення кібербезпеки: що це означає

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо посилення можливостей України у сфері кібербезпеки.

Про це мовиться у відповідному указі на сайті президента.

До теми: Данілов назвав пріоритетну сферу для РНБО

Контроль за виконанням даного рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

У жовтні він очолив Національний координаційний центр кібербезпеки.

Як РНБО боротиметься із кіберзлочинністю

Данілов наголосив, що сфера кібербезпеки буде пріоритетом діяльності Ради національної безпеки та оборони України. За його словами, у наступні 5-10 років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план.

Він додав, що РНБО наразі працює над оновленою Стратегією кібербезпеки, а в Апараті відомства триває робота над розбудовою Національного координаційного центру кібербезпеки. Його головним завданням буде прогнозування і виявлення потенційних та реальних кіберзагроз, а також забезпечення РНБО аналітичними матеріалами.

Що таке координаційний центр кібербезпеки?Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом РНБО. Він має забезпечити координацію діяльності суб'єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України.



Керівником Центру за посадою є Секретар РНБО, секретарем – керівник структурного підрозділу Апарату безпекового відомства, до відання якого віднесені питання кібербезпеки.