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      Зеленський підписав указ про посилення кібербезпеки: що це означає

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      Зеленський ввів у дію рішення РНБО / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо посилення можливостей України у сфері кібербезпеки.

      Про це мовиться у відповідному указі на сайті президента.

      До теми: Данілов назвав пріоритетну сферу для РНБО

      Контроль за виконанням даного рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

      У жовтні він очолив Національний координаційний центр кібербезпеки.

      Як РНБО боротиметься із кіберзлочинністю

      Данілов наголосив, що сфера кібербезпеки буде пріоритетом діяльності Ради національної безпеки та оборони України. За його словами, у наступні 5-10 років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план. 

      Він додав, що РНБО наразі працює над оновленою Стратегією кібербезпеки, а в Апараті відомства триває робота над розбудовою Національного координаційного центру кібербезпеки. Його головним завданням буде прогнозування і виявлення потенційних та реальних кіберзагроз, а також забезпечення РНБО аналітичними матеріалами.

      Що таке координаційний центр кібербезпеки?Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом РНБО. Він має забезпечити координацію діяльності суб'єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України.

      Керівником Центру за посадою є Секретар РНБО, секретарем – керівник структурного підрозділу Апарату безпекового відомства, до відання якого віднесені питання кібербезпеки.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Техно Новини політики Володимир Зеленський Олексій Данілов Кібербезпека хакери Інтернет
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