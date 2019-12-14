Данілов назвав пріоритетну сферу для РНБО

Кіберзброя невдовзі буде найпотужнішою зброєю у світі. Відтак сфера кібербезпеки буде пріоритетом діяльності Ради національної безпеки та оборони України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США. За його словами, сфера кібербезпеки – ключова складова нацбезпеки держави.

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У наступні 5-10 років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план. У глобалізованому світі, де війни все більше стають гібридними, захист інформації та пристроїв для роботи з нею є вкрай важливим, оскільки для кіберзлочинів не існує кордонів,

– наголосив Данілов.

Він додав, що РНБО наразі працює над оновленою Стратегією кібербезпеки, а в Апараті відомства триває робота над розбудовою Національного координаційного центру кібербезпеки. Його головним завданням буде прогнозування і виявлення потенційних та реальних кіберзагроз, а також забезпечення РНБО аналітичними матеріалами.

Що таке координаційний центр кібербезпеки?Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом РНБО. Він має забезпечити координацію діяльності суб'єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України.



Керівником Центру за посадою є Секретар РНБО, секретарем – керівник структурного підрозділу Апарату безпекового відомства, до відання якого віднесені питання кібербезпеки.