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      Ще один кварталівець став радником секретаря РНБО

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      Нардеп Ткаченко став радником секретаря РНБО
      Нардеп Ткаченко став радником секретаря РНБО / Фейсбук-сторінка Максима Ткаченка

      Нардеп Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Він також працює першим заступником голови комітету ВР з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

      Депутат вважає, що робота в РНБО потрапить в унісон з роботою в комітеті. Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням пресслужбу нардепа.

      Дивіться також: Сивохо в РНБО: політик відзвітував про перший день роботи – фото 

      Ткаченко зазначив, що нова посада "має для мене вагоме значення", а планів і задач нардеп для себе ставить безліч.

      Я, як людина, яка народилась на Луганщині та більшу частину свого свідомого життя прожив там, знаю не із чуток, яка ситуація склалася на Донбасі, – сказав нардер.

      Як Ткаченко пов'язаний із "Кварталом"? 

      У серпні 2014 року став одним із співвласників ТОВ "Квартал-Концерт" – дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером. З 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль.

      Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області. Заступник голови депутатської фракції партії Слуга народу.

      В РНБО також потрапив комік Сергій Сивохо. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Більше про його біографію – читайте тут. 

      За що відповідає РНБО?

      Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.

      Функції РНБО:

      • внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;
      • координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час;
      • те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики РНБО Квартал 95 Призначення Зеленського
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