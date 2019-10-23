Ще один кварталівець став радником секретаря РНБО
Нардеп Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Він також працює першим заступником голови комітету ВР з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Депутат вважає, що робота в РНБО потрапить в унісон з роботою в комітеті. Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням пресслужбу нардепа.
Дивіться також: Сивохо в РНБО: політик відзвітував про перший день роботи – фото
Ткаченко зазначив, що нова посада "має для мене вагоме значення", а планів і задач нардеп для себе ставить безліч.
Я, як людина, яка народилась на Луганщині та більшу частину свого свідомого життя прожив там, знаю не із чуток, яка ситуація склалася на Донбасі, – сказав нардер.
Як Ткаченко пов'язаний із "Кварталом"?
У серпні 2014 року став одним із співвласників ТОВ "Квартал-Концерт" – дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером. З 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль.
Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області. Заступник голови депутатської фракції партії Слуга народу.
В РНБО також потрапив комік Сергій Сивохо. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Більше про його біографію – читайте тут.
За що відповідає РНБО?
Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.
Функції РНБО:
- внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;
- координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час;
- те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.