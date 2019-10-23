Ще один кварталівець став радником секретаря РНБО

Нардеп Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Він також працює першим заступником голови комітету ВР з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Депутат вважає, що робота в РНБО потрапить в унісон з роботою в комітеті. Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням пресслужбу нардепа.

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Ткаченко зазначив, що нова посада "має для мене вагоме значення", а планів і задач нардеп для себе ставить безліч.

Я, як людина, яка народилась на Луганщині та більшу частину свого свідомого життя прожив там, знаю не із чуток, яка ситуація склалася на Донбасі, – сказав нардер.

Як Ткаченко пов'язаний із "Кварталом"?

У серпні 2014 року став одним із співвласників ТОВ "Квартал-Концерт" – дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером. З 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль.

Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області. Заступник голови депутатської фракції партії Слуга народу.

В РНБО також потрапив комік Сергій Сивохо. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Більше про його біографію – читайте тут.

За що відповідає РНБО?

Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.

Функції РНБО: