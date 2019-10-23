Еще один кварталовец стал советником секретаря СНБО

Нардеп Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он также работает первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Депутат считает, что работа в СНБО попадет в унисон с работой в комитете. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой Пресс-служба нардепа.

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Ткаченко отметил, что новая должность "имеет для меня большое значение", а планов и задач нардеп для себя ставит множество.

Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась в Донбассе, – сказал нардер.

Как Ткаченко связан с "Кварталом"?

В августе 2014 года стал одним из совладельцев ООО "Квартал-Концерт» – дочерней компании Студии "Квартал 95". Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером. В 2016 г. он также концертный директор певицы Тины Кароль.

Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году в Луганской области. Заместитель председателя депутатской фракции партии Слуга народа.

В СНБО также попал комик Сергей Сивохо. Теперь он занимает позицию советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Больше о его биографии – читайте здесь.

За что отвечает СНБО?

Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБО вводятся в действие указами президента.

Функции СНБО: