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      Еще один кварталовец стал советником секретаря СНБО

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      Нардеп Ткаченко стал советником секретаря СНБО
      Нардеп Ткаченко стал советником секретаря СНБО / Фейсбук-страница Максима Ткаченко

      Нардеп Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он также работает первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

      Депутат считает, что работа в СНБО попадет в унисон с работой в комитете. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой Пресс-служба нардепа.

      Смотрите также: Сивохо в СНБО: политик отчитался о первом дне работы – фото

      Ткаченко отметил, что новая должность "имеет для меня большое значение", а планов и задач нардеп для себя ставит множество.

      Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась в Донбассе, – сказал нардер.

      Как Ткаченко связан с "Кварталом"?

      В августе 2014 года стал одним из совладельцев ООО "Квартал-Концерт» – дочерней компании Студии "Квартал 95". Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером. В 2016 г. он также концертный директор певицы Тины Кароль.

      Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году в Луганской области. Заместитель председателя депутатской фракции партии Слуга народа.

      В СНБО также попал комик Сергей Сивохо. Теперь он занимает позицию советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Больше о его биографии – читайте здесь.

      За что отвечает СНБО?

      Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБО вводятся в действие указами президента.

      Функции СНБО:

      • внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;
      • координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;
      • то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Назначения Зеленского Квартал 95 СНБО
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