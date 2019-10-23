Еще один кварталовец стал советником секретаря СНБО
Нардеп Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он также работает первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
Депутат считает, что работа в СНБО попадет в унисон с работой в комитете. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой Пресс-служба нардепа.
Смотрите также: Сивохо в СНБО: политик отчитался о первом дне работы – фото
Ткаченко отметил, что новая должность "имеет для меня большое значение", а планов и задач нардеп для себя ставит множество.
Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась в Донбассе, – сказал нардер.
Как Ткаченко связан с "Кварталом"?
В августе 2014 года стал одним из совладельцев ООО "Квартал-Концерт» – дочерней компании Студии "Квартал 95". Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером. В 2016 г. он также концертный директор певицы Тины Кароль.
Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году в Луганской области. Заместитель председателя депутатской фракции партии Слуга народа.
В СНБО также попал комик Сергей Сивохо. Теперь он занимает позицию советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Больше о его биографии – читайте здесь.
За что отвечает СНБО?
Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБО вводятся в действие указами президента.
Функции СНБО:
- внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;
- координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;
- то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.