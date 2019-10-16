Зеленский подписал закон для защиты бизнеса от контролеров и бюрократов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который будет защищать бизнес от контролеров и бюрократов. Так, закон будет способствовать уменьшению незаконных или необоснованных отказов бизнесу в выдаче разрешительных документов.
Официальное название закона – "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов", сообщила пресс-служба Офиса Президента.
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Закон предусматривает усиление административной ответственности для должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.
В законе указан состав отдельных административных правонарушений и установлены новые составы административных правонарушений в указанной сфере, за которые вводится административная ответственность.
Закон создает для бизнеса новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае, если эти должностные лица нарушают законодательство по вопросам выдачи документов.
Поэтому ожидается повышение уровня дисциплинированности должностных лиц во время их работы учитывая риск быть привлеченным к административной ответственности.
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