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      Зеленський підписав закон для захисту бізнесу від контролерів і бюрократів

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який захищатиме бізнес від контролерів і бюрократів. Так, закон сприятиме зменшенню незаконних або безпідставних відмов бізнесу у видачі дозвільних документів.

      Офіційна назва закону – "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів", повідомила пресслужба Офісу Президента.

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      Закон передбачає посилення адміністративної відповідальності для посадовців дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

      У законі вказаний склад окремих адміністративних правопорушень і встановлено нові склади адміністративних правопорушень у згаданій сфері, за які запроваджується адміністративна відповідальність.

      Закон створює для бізнесу нові правові механізми впливу на посадовців дозвільних органів у разі, якщо ці посадовці порушать законодавство з питань видачі документів.

      Тож очікується підвищення рівня дисциплінованості посадовців під час їхньої роботи з огляду на ризик бути притягнутим до адміністративної відповідальності.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Бізнес Законодавство
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