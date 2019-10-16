Зеленський підписав закон для захисту бізнесу від контролерів і бюрократів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який захищатиме бізнес від контролерів і бюрократів. Так, закон сприятиме зменшенню незаконних або безпідставних відмов бізнесу у видачі дозвільних документів.
Офіційна назва закону – "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів", повідомила пресслужба Офісу Президента.
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Закон передбачає посилення адміністративної відповідальності для посадовців дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.
У законі вказаний склад окремих адміністративних правопорушень і встановлено нові склади адміністративних правопорушень у згаданій сфері, за які запроваджується адміністративна відповідальність.
Закон створює для бізнесу нові правові механізми впливу на посадовців дозвільних органів у разі, якщо ці посадовці порушать законодавство з питань видачі документів.
Тож очікується підвищення рівня дисциплінованості посадовців під час їхньої роботи з огляду на ризик бути притягнутим до адміністративної відповідальності.
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