Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Рады

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Верховной Рады относительно внесения поправок к законопроектам. Отныне при подготовке ко второму чтению предложения и поправки в законопроект можно вносить только в текст, который парламент принял за основу.

Однако есть одно исключение – поправки к законопроектам, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении может вносить профильный комитет, сообщает Официальный сайт президента.

Интересно: Зеленский подписал закон о "прослушке"

В то же время должна быть указана необходимость внесения этих правок в выводах Главного комитета и/или экспертного подразделения аппарата Рады и объявлена председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

В Офисе президента уверены, что эти изменения позволят "повысить эффективность и качество законодательного процесса".

Отмечается, что изменения в Регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса.

Также Владимир Зеленский подписал законопроект №1029, который отменяет государственное финансирование партий, которые не прошли на выборах в парламент, не преодолев порог в 5%. Верховная Рада окончательно одобрила этот законопроект 2 октября.

К слову, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к руководству парламента и Кабинету министров с просьбой упростить доступ приглашенным гражданам к административным зданиям парламента и правительства.