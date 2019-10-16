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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Рады

      12 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president

      Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Верховной Рады относительно внесения поправок к законопроектам. Отныне при подготовке ко второму чтению предложения и поправки в законопроект можно вносить только в текст, который парламент принял за основу.

      Однако есть одно исключение – поправки к законопроектам, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении может вносить профильный комитет, сообщает Официальный сайт президента.

      Интересно: Зеленский подписал закон о "прослушке"

      В то же время должна быть указана необходимость внесения этих правок в выводах Главного комитета и/или экспертного подразделения аппарата Рады и объявлена председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

      В Офисе президента уверены, что эти изменения позволят "повысить эффективность и качество законодательного процесса".

      Отмечается, что изменения в Регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса.

      Также Владимир Зеленский подписал законопроект №1029, который отменяет государственное финансирование партий, которые не прошли на выборах в парламент, не преодолев порог в 5%. Верховная Рада окончательно одобрила этот законопроект 2 октября.

      К слову, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к руководству парламента и Кабинету министров с просьбой упростить доступ приглашенным гражданам к административным зданиям парламента и правительства.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Новости политики Законодательство
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