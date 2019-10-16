Зеленський підписав закон про зміни до регламенту Ради

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до регламенту Верховної Ради щодо внесення поправок до законопроектів. Відтепер під час підготовки до другого читання пропозиції та поправки до законопроєкту можна вносити лише до тексту, який парламент ухвалив за основу.

Однак є один виняток – поправки до законопроектів, які не були предметом розгляду у першому читанні може вносити профільний комітет, повідомляє Офіційний сайт президента.

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Водночас повинно бути зазначено необхідність внесення цих правок у висновках головного комітету та/або експертного підрозділу апарату Ради й оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроєкту у першому читанні.

В Офісі президента впевнені, що ці зміни дозволять "підвищити ефективність та якість законодавчого процесу".

Зазначається, що зміни до Регламенту парламенту дозволять підвищити ефективність та якість законодавчого процесу.

Також Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1029, який скасовує державне фінансування партій, що не пройшли на виборах до парламенту, не подолавши поріг у 5%. Верховна Рада остаточно схвалила цей законопроєкт 2 жовтня.

До слова, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до керівництва парламенту та Кабінету міністрів з проханням спростити доступ запрошеним громадянам до адміністративних будинків парламенту та уряду.