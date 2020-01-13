Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который имеет целью повышение уровня социальной защиты, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону Украины.

Закон № 431-их касается участников боевых действий, волонтеров и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны, сообщается на сайте Офиса президента.

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Верховная Рада поддержала его 20 декабря 2019 года. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вернул его с подписью 27 декабря.

23 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам. В частности, изменения касаются военных моряков и летчиков.

Что предусматривает этот закон?

Он предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения:

Министерства обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Министерства внутренних дел Украины.

других центральных органов исполнительной власти, который осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, а нововведения заработают с 1 января 2021 года.