Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который имеет целью повышение уровня социальной защиты, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону Украины.
Закон № 431-их касается участников боевых действий, волонтеров и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны, сообщается на сайте Офиса президента.
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Верховная Рада поддержала его 20 декабря 2019 года. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вернул его с подписью 27 декабря.
23 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам. В частности, изменения касаются военных моряков и летчиков.
Что предусматривает этот закон?
Он предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения:
- Министерства обороны Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Министерства внутренних дел Украины.
- других центральных органов исполнительной власти, который осуществляют руководство военными формированиями.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, а нововведения заработают с 1 января 2021 года.