Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що має на меті підвищення рівня соціального захисту людей, які забезпечували національну безпеку та оборону України.

Закон № 431-ІХ стосується учасників бойових дій, волонтерів та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни, повідомляють на сайті Офісу президента.

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Верховна Рада підтримала його 20 грудня 2019 року. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повернув його з підписом 27 грудня.

23 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав закон щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Зокрема, зміни стосуються військових моряків і льотчиків.

Що передбачає цей закон?

Він надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я:

Міністерства оборони України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Міністерства внутрішніх справ України.

інших центральних органів виконавчої влади, які дійснюють керівництво військовими формуваннями.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування, а нововведення запрацюють з 1 січня 2021 року.