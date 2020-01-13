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      Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок війни

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      Зеленський підписав закон, який має посилити соціальний захист людей з інвалідністю внаслідок війни / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський підписав закон, що має на меті підвищення рівня соціального захисту людей, які забезпечували національну безпеку та оборону України.

      Закон № 431-ІХ стосується учасників бойових дій, волонтерів та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни, повідомляють на сайті Офісу президента.

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      Верховна Рада підтримала його 20 грудня 2019 року. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повернув його з підписом 27 грудня.

      23 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав закон щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Зокрема, зміни стосуються військових моряків і льотчиків.

      Що передбачає цей закон?

      Він надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я:

      • Міністерства оборони України;
      • Служби безпеки України;
      • Служби зовнішньої розвідки України; 
      • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
      • Міністерства внутрішніх справ України.
      • інших центральних органів виконавчої влади, які дійснюють керівництво військовими формуваннями.

      Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування, а нововведення запрацюють з 1 січня 2021 року.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство
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