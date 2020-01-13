Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок війни
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що має на меті підвищення рівня соціального захисту людей, які забезпечували національну безпеку та оборону України.
Закон № 431-ІХ стосується учасників бойових дій, волонтерів та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни, повідомляють на сайті Офісу президента.
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Верховна Рада підтримала його 20 грудня 2019 року. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повернув його з підписом 27 грудня.
23 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав закон щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Зокрема, зміни стосуються військових моряків і льотчиків.
Що передбачає цей закон?
Він надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я:
- Міністерства оборони України;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- Міністерства внутрішніх справ України.
- інших центральних органів виконавчої влади, які дійснюють керівництво військовими формуваннями.
Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування, а нововведення запрацюють з 1 січня 2021 року.