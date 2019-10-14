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      Зеленский поехал на Донбасс в День защитника Украины: фоторепортаж

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      В День защитника Владимир Зеленский поехал на Донбасс. Президент в штабе ООС вручил государственные награды военнослужащим и присвоил почетные наименования бригадам.

      Глава государства также ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения, об этом сообщает пресс-служба президента.

      Что сказал президент на Донбассе: Подняться на зло всем врагам, – Зеленский обратился к украинцам в День защитника

      Награды получили:

      Ордена "За мужество" III степени

      • старшина Александр Бурмецкий
      • старший сержант Сергей Гончаренко
      • старший матрос Максим Драголюбов
      • прапорщик Алексей Козловский
      • младший сержант Сергей Кунтишев
      • капитан Артем Курочко, сержант Анастасия Лысак
      • старший лейтенант Денис Русецкий
      • прапорщик Юрий Чаплинский.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский вручил награды военным/ Источник: president.gov.ua

      Орден "За мужество" II степени получил младший сержант Ярослав Христюк. Орден Даниила Галицкого получил капитан 2-го ранга Василий Савенко, медалью "За военную службу Украине" наградили майора Андрея Круглова. Медалью "Защитнику Отечества" – младшего сержанта Петра Буряченко и старшего сержанта Сергея Деркача.

      Володимир Зеленський
      Президент на Донетчине/ Источник: president.gov.ua

      Кроме того, президент присвоил почетное наименование "имени Великого князя Романа" 14-й отдельной механизированной бригаде и почетное наименование "Херсон" – 11-й отдельной бригаде армейской авиации.

      В День защитника в Киеве снова состоялась акция "Нет капитуляции!". Люди требуют от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не разрешить отвод украинских войск из ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков.

      Что надо знать о Дне защитника Украины?

      Его отмечают 14 октября. На этот день приходится еще два праздника – День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Празднование Дня защитника Украины началось в 2014 году после подписания пятым Президентом Петром Порошенко соответствующего указа. В 2015 году этот день стал нерабочим и Официальным государственным праздником.

      Фото с официальной страницы Президента

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Дань защитника Украины Новости политики Владимир Зеленский Операция Объединенных сил Президент Украины Фотоновости
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