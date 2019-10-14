Зеленский поехал на Донбасс в День защитника Украины: фоторепортаж

В День защитника Владимир Зеленский поехал на Донбасс. Президент в штабе ООС вручил государственные награды военнослужащим и присвоил почетные наименования бригадам.

Глава государства также ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения, об этом сообщает пресс-служба президента.

Что сказал президент на Донбассе: Подняться на зло всем врагам, – Зеленский обратился к украинцам в День защитника

Награды получили:

Ордена "За мужество" III степени

старшина Александр Бурмецкий

старший сержант Сергей Гончаренко

старший матрос Максим Драголюбов

прапорщик Алексей Козловский

младший сержант Сергей Кунтишев

капитан Артем Курочко, сержант Анастасия Лысак

старший лейтенант Денис Русецкий

прапорщик Юрий Чаплинский.



Владимир Зеленский вручил награды военным/ Источник: president.gov.ua

Орден "За мужество" II степени получил младший сержант Ярослав Христюк. Орден Даниила Галицкого получил капитан 2-го ранга Василий Савенко, медалью "За военную службу Украине" наградили майора Андрея Круглова. Медалью "Защитнику Отечества" – младшего сержанта Петра Буряченко и старшего сержанта Сергея Деркача.



Президент на Донетчине/ Источник: president.gov.ua

Кроме того, президент присвоил почетное наименование "имени Великого князя Романа" 14-й отдельной механизированной бригаде и почетное наименование "Херсон" – 11-й отдельной бригаде армейской авиации.

В День защитника в Киеве снова состоялась акция "Нет капитуляции!". Люди требуют от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не разрешить отвод украинских войск из ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков.

Что надо знать о Дне защитника Украины?

Его отмечают 14 октября. На этот день приходится еще два праздника – День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Празднование Дня защитника Украины началось в 2014 году после подписания пятым Президентом Петром Порошенко соответствующего указа. В 2015 году этот день стал нерабочим и Официальным государственным праздником.

Фото с официальной страницы Президента