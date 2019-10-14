Зеленский поехал на Донбасс в День защитника Украины: фоторепортаж
В День защитника Владимир Зеленский поехал на Донбасс. Президент в штабе ООС вручил государственные награды военнослужащим и присвоил почетные наименования бригадам.
Глава государства также ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения, об этом сообщает пресс-служба президента.
Что сказал президент на Донбассе: Подняться на зло всем врагам, – Зеленский обратился к украинцам в День защитника
Награды получили:
Ордена "За мужество" III степени
- старшина Александр Бурмецкий
- старший сержант Сергей Гончаренко
- старший матрос Максим Драголюбов
- прапорщик Алексей Козловский
- младший сержант Сергей Кунтишев
- капитан Артем Курочко, сержант Анастасия Лысак
- старший лейтенант Денис Русецкий
- прапорщик Юрий Чаплинский.
Владимир Зеленский вручил награды военным/ Источник: president.gov.ua
Орден "За мужество" II степени получил младший сержант Ярослав Христюк. Орден Даниила Галицкого получил капитан 2-го ранга Василий Савенко, медалью "За военную службу Украине" наградили майора Андрея Круглова. Медалью "Защитнику Отечества" – младшего сержанта Петра Буряченко и старшего сержанта Сергея Деркача.
Президент на Донетчине/ Источник: president.gov.ua
Кроме того, президент присвоил почетное наименование "имени Великого князя Романа" 14-й отдельной механизированной бригаде и почетное наименование "Херсон" – 11-й отдельной бригаде армейской авиации.
В День защитника в Киеве снова состоялась акция "Нет капитуляции!". Люди требуют от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не разрешить отвод украинских войск из ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков.
Что надо знать о Дне защитника Украины?
Его отмечают 14 октября. На этот день приходится еще два праздника – День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Празднование Дня защитника Украины началось в 2014 году после подписания пятым Президентом Петром Порошенко соответствующего указа. В 2015 году этот день стал нерабочим и Официальным государственным праздником.
Фото с официальной страницы Президента
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