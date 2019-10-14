Зеленський поїхав на Донбас у День захисника України: фоторепортаж

У День захисника Володимир Зеленський поїхав на Донеччину. Президент у штабі ООС вручив державні нагороди військовослужбовцям і присвоїв почесні найменування бригадам.

Глава держави також ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення, про це повідомляє пресслужба президента.

Що сказав президент на Донеччині: Підвестися на зло всім ворогам, – Зеленський звернувся до українців у День захисника

Нагороди отримали:

Ордени "За мужність" III ступеня

старшина Олександр Бурмецький

старший сержант Сергій Гончаренко

старший матрос Максим Драголюбов

прапорщик Олексій Козловський

молодший сержант Сергій Кунтишев

капітан Артем Курочко, сержант Анастасія Лисак

старший лейтенант Денис Русецький

прапорщик Юрій Чаплинський.



Володимир Зеленський вручив нагороди військовим/ Джерело: president.gov.ua

Орден "За мужність" ІІ ступеня отримав молодший сержант Ярослав Христюк. Орден Данила Галицького отримав капітан 2-го рангу Василь Савенко, Медаллю "За військову службу Україні" нагородили майора Андрія Круглова. Медаллю "Захиснику Вітчизни" – молодшого сержанта Петра Буряченка та старшого сержанта Сергія Деркача.



Президент на Донеччині/ Джерело: president.gov.ua

Окрім того, президент присвоїв почесне найменування "імені князя Романа Великого" 14-й окремій механізованій бригаді та почесне найменування "Херсон" – 11-й окремій бригаді армійської авіації.

У День захисника в Києві знову відбулась акція "Ні капітуляції!". Люди вимагають від влади відмовитись від особливого статусу для Донбасу, не дозволити відведення українських військ із ключових позицій та заборонити амністію проросійських бойовиків.

Що треба знати про День захисника України?

Його відзначають 14 жовтня. На це йдень припадає ще два свята – День козацтва і свято Покрову Пресвятої Богородиці. Святкування Дня захисника України почалося в 2014 році після підписання п'ятим Президентом Петром Порошенко відповідного указу. У 2015 році цей день став неробочим і Офіційним державним святом.

Фото з офіційної сторінки Президента