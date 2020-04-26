Зеленский поехал в Чернобыльскую зону и наградил героев-спасателей

26 апреля, в день тридцать четвёртой годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Владимир Зеленский поехал в Зону отчуждения. Там он пообщался со спасателями, которые в течение почти месяца борются с пожарами местных лесов.

22 спасателя, которые тушили огонь пожаров в Чернобыльской зоне, получили от Зеленского государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Перед тем, как пообщаться с пожарными и отблагодарить их за героизм, Владимир Зеленский посмотрел с высоты вертолета на сокрушительные последствия пожаров.

Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат,

– поблагодарил спасателей президент.

Последствия пожаров в Чернобыльской зоне / Фото пресс-службы Офиса Президента

Кроме Зеленского в Чернобыльскую зону поехали также премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, временная исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и председатель Офиса Президента Андрей Ермак.

Напомним, масштабные пожары в Чернобыльской зоне начались еще 4 апреля. Сейчас спасатели ликвидировали открытый огонь, но еще остаются очаги тления. Подробнее о виновных в пожаре читайте по ссылке.