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      Зеленский поехал в Чернобыльскую зону и наградил героев-спасателей

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      Зеленский вручил государственные награды спасателям
      Зеленский вручил государственные награды спасателям / фото пресс-службы ОП

      26 апреля, в день тридцать четвёртой годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Владимир Зеленский поехал в Зону отчуждения. Там он пообщался со спасателями, которые в течение почти месяца борются с пожарами местных лесов.

      22 спасателя, которые тушили огонь пожаров в Чернобыльской зоне, получили от Зеленского государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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      Перед тем, как пообщаться с пожарными и отблагодарить их за героизм, Владимир Зеленский посмотрел с высоты вертолета на сокрушительные последствия пожаров.

      Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат,
      – поблагодарил спасателей президент.

      Последствия пожаров в Чернобыльской зоне / Фото пресс-службы Офиса Президента

      Кроме Зеленского в Чернобыльскую зону поехали также премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, временная исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и председатель Офиса Президента Андрей Ермак.

      Напомним, масштабные пожары в Чернобыльской зоне начались еще 4 апреля. Сейчас спасатели ликвидировали открытый огонь, но еще остаются очаги тления. Подробнее о виновных в пожаре читайте по ссылке.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Денис Шмыгаль Андрей Ермак Награды Пожар ГСЧС Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль Офіс Президента Владимир Зеленский
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