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      Зеленський поїхав у Чорнобильську зону і нагородив героїв-рятувальників

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      Зеленський вручив державні відзнаки рятувальникам
      Зеленський вручив державні відзнаки рятувальникам / фото пресслужби ОП

      26 квітня, у день 34-их роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Володимир Зеленський поїхав у Зону відчуження. Там він поспілкувався із рятувальниками, які протягом майже місяця борються із пожежами місцевих лісів.

      22 рятувальники, які приборкували вогонь пожеж у Чорнобильській зоні, отримали від Зеленського державні нагороди. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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      Перед тим, як поспілкуватися із пожежниками та віддячити їх за героїзм, Володимир Зеленський подивився з висоти гвинтокрила на нищівні наслідки пожеж.

      Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат,
      – подякував рятувальникам президент.

      Наслідки пожеж у Чорнобильській зоні / Фото пресслужби Офісу Президента

       

      Окрім Зеленського до Чорнобильської зони поїхали також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, голова ДСНС Микола Чечоткін та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

      Зеленський у Чорнобилі
      Зеленський оглянув території Чорнобильської АЕС / Фото пресслужби Офісу Президента

      Нагадаємо, масштабні пожежі у Чорнобильській зоні почалися ще 4 квітня. Наразі рятувальники приборкали відкритий вогонь, але ще залишаються осередки тління. Детальніше про винних у пожежі читайте за посиланням

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Чорнобиль Новини політики Арсен Аваков Денис Шмигаль Андрій Єрмак Нагороди Пожежа ДСНС Пожежа в Чорнобильській зоні Офіс Президента Володимир Зеленський
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