Зеленський поїхав у Чорнобильську зону і нагородив героїв-рятувальників

26 квітня, у день 34-их роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Володимир Зеленський поїхав у Зону відчуження. Там він поспілкувався із рятувальниками, які протягом майже місяця борються із пожежами місцевих лісів.

22 рятувальники, які приборкували вогонь пожеж у Чорнобильській зоні, отримали від Зеленського державні нагороди. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Перед тим, як поспілкуватися із пожежниками та віддячити їх за героїзм, Володимир Зеленський подивився з висоти гвинтокрила на нищівні наслідки пожеж.

Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат,

– подякував рятувальникам президент.

Наслідки пожеж у Чорнобильській зоні / Фото пресслужби Офісу Президента

Окрім Зеленського до Чорнобильської зони поїхали також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, голова ДСНС Микола Чечоткін та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.



Зеленський оглянув території Чорнобильської АЕС / Фото пресслужби Офісу Президента

Нагадаємо, масштабні пожежі у Чорнобильській зоні почалися ще 4 квітня. Наразі рятувальники приборкали відкритий вогонь, але ще залишаються осередки тління. Детальніше про винних у пожежі читайте за посиланням.