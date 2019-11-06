Зеленский поговорил с Эрдоганом: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подготовку к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством глав государств.

Зеленский и Эрдоган отметили взаимный настрой на усиление сотрудничества во всех направлениях, сообщили в пресс-службе украинского президента.

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Президенты также подчеркнули важность активизации переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

Зеленский приветствовал участие турецких компаний на выставке "Оружие и безопасность-2019", а также отметил важность украинско-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.

Эрдоган, в свою очередь, напомнил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приветствовал шаги по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.