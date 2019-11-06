22:02
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, сегодня
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Зеленский поговорил с Эрдоганом: о чем договорились

      70 Читати новину українською
      Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом
      Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подготовку к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством глав государств.

      Зеленский и Эрдоган отметили взаимный настрой на усиление сотрудничества во всех направлениях, сообщили в пресс-службе украинского президента.

      Читайте также: Я была шокирована и напугана, – Йованович о разговоре Трампа и Зеленского

      Президенты также подчеркнули важность активизации переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

      Зеленский приветствовал участие турецких компаний на выставке "Оружие и безопасность-2019", а также отметил важность украинско-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.

      Эрдоган, в свою очередь, напомнил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приветствовал шаги по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

      blog_ava
      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня
      58952
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Реджеп Эрдоган Новости Турции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      сегодня , 22:00 Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      Блог Соцмережі 5
      Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 69
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      216
      Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      сегодня , 21:05 Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      Юрій Семенюк 371
      Особенности бюджета-2020: старая песня на новый лад?
      сегодня , 21:01 Особенности бюджета-2020: старая песня на новый лад?
      Ірина Поліщук 117
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук