Зеленський порозмовляв з Ердоганом: про що домовились

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом стан підготовки до проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням лідерів держав.

Зеленський і Ердоган відзначили взаємний настрій на посилення співпраці на всіх напрямках, повідомили у пресслужбі українського президента.

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Президенти також наголосили на важливості активізації переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною.

Зеленський привітав участь турецьких компаній на виставці "Зброя та безпека-2019", а також наголосив на важливості українсько-турецького співробітництва в оборонній сфері.

Ердоган, в свою чергу, нагадав про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також привітав кроки щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.