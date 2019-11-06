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      Зеленський порозмовляв з Ердоганом: про що домовились

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      Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом
      Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом стан підготовки до проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням лідерів держав.

      Зеленський і Ердоган відзначили взаємний настрій на посилення співпраці на всіх напрямках, повідомили у пресслужбі українського президента.

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      Президенти також наголосили на важливості активізації переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною.

      Зеленський привітав участь турецьких компаній на виставці "Зброя та безпека-2019", а також наголосив на важливості українсько-турецького співробітництва в оборонній сфері.

      Ердоган, в свою чергу, нагадав про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також привітав кроки щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Реджеп Ердоган Новини Туреччини
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