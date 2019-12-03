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      Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен: что обсудили

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      Владимир Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляен / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентком Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она заверила, что санкции ЕС будут оставаться привязанными до полного выполнения минских соглашений и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета.

      Зеленский заверил фон дер Ляен в неизменности евроинтеграционного курса Украины. Он также рассказал о результатах активизации реформ в Украине и выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает Офис Президента.

       К теме: Урсула фон дер Ляен – первая женщина, ставшая президентом Еврокомиссии

      Политики согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина – ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украине в начале 2020 года.

      Фон дер Ляен подтвердила, что ЕС и в дальнейшем готов поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

      Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Так, Зеленский рассказал руководительницы ЕК о ходе подготовки к встрече лидеров в нормандском формате.

      Президент Еврокомиссии заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Санкции ЕС будут оставаться привязанными до полного выполнения минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета,
      – отметила фон дер Ляйен.

      Политики также согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил фон дер Ляен посетить Украину в ближайшее время.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Санкции Урсула фон дер Ляйен Соглашение об ассоциации Европа Евросоюз Еврокомиссия
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