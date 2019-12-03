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      Зеленський порозмовляв з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн: що обговорили

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      Володимир Зеленський порозмовляв з Урсулою фон дер Ляєн / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона запевнила, що санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання мінських угод і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради.

      Зеленський запевнив фон дер Ляєн у незмінності євроінтеграційного курсу України. Він також розповів про результати активізації реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію з ЄС, повідомляє Офіс Президента.

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      Політики погодилися продовжувати втілення домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна – ЄС. Мовилося, зокрема, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом про так званий промисловий безвіз та візит відповідної оціночної місії в Україну на початку 2020 року.

      Фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС і надалі готовий підтримувати Україну в процесі реформ, а також співпрацювати у контексті надання Україні макрофінансової допомоги.

      Президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Так, Зеленський розповів очільниці ЄК про перебіг підготовки до зустрічі лідерів у нормандському форматі.

      Президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

      Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради,
      – наголосила фон дер Ляєн.

      Політики також узгодили графік політичного діалогу та пріоритети двосторонньої співпраці на найближчі місяці. Зеленський запросив фон дер Ляєн відвідати Україну найближчим часом.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Єврокомісія Євросоюз Європа Угода про асоціацію Урсула фон дер Ляєн Санкції
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