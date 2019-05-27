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      Зеленский покидает Банковую: куда может переехать Администрация Президента

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      Куда Зеленский может переехать с Банковой
      Куда Зеленский может переехать с Банковой / 24 канал

      Еще до победы во втором туре президентских выборов в команде Владимира Зеленского заявили о намерении перенести Администрацию Президента из здания на улице Банковой.

      Тогда еще начальник управления Государственной охраны Валерий Гелетей объяснил, какие есть риски от переноса Администрации Президента на Банковой.

       Читайте больше: Спасти Зе Президента: плюсы, минусы и подводные камни переезда Зеленского с Банковой

      Еще до победы во втором туре Зеленский заявлял, что не видит смысла в президентской резиденции на Банковой и намеревается перенести ее в другое более подходящее, по его мнению, место.

      Я сказал своим ребятам - ищите какой-то open-space, какой-то юнит интересный... Я перенесу резиденцию туда, где нет пробок, просто перенесу ее из Киева,
      – говорил он тогда в интервью.

      Куда и когда может переехать Администрация Зеленского?

      Как заверили в Администрации Зеленского, переезд из офиса на Банковой состоится уже до конца 2019 года, пишет LIGA.net.

      Рассматривают несколько вариантов – от помещений в центре Киева до тех, что на окраине столицы.

      Официально пока никаких конкретных адресов, где может расположиться администрация нового президента не называют. Однако сразу несколько собеседников подтвердили, что среди вариантов есть и конгрессно-выставочный центр "Парковый" – более известный как "вертолетная площадка Януковича".

      Вертолітний майданчик Януковича КВЦ Парковий
      "Вертолетная манданчик Януковича" на крыше КВЦ "Парковый"//Фото: Радио Свобода

      Именно в этом здании располагался штаб Зеленского во время первого и второго тура выборов.

      Зеленський вибори штаб Парковий
      В дни выборов штаб Владимира Зеленского размещался в КВЦ "Парковый" / / Фото: 24 Канал

      В "Парковом" подтвердили, что из команды Зеленского с ними выходили на связь по поводу аренды площадей в выставочном центре.

      Однако никаких конкретных сумм или дат пока нет, поскольку "пока нет концепции".

      Они сами не знают, что хотят,
      – резюмировал собеседник издания.

      Интерьер КВЦ "Парковый" в Киеве: смотрите фото

      Как выглядит конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве: смотрите видео

      Что известно о КВЦ "Парковый"?
      Конгрессно-выставочный центр открыли в 2012-м. Президент-беглец Виктор Янукович намеревался использовать площадку на крыше здания, чтобы на вертолете добираться из Межигорья в Администрацию Президента.

      Тогда здание оформили на компанию "Амадеус Ко", оффшорные корни которой ведут к окружению Януковича.

      В 2014-м начато расследование о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" – ООО "Амадеус Ко".

      С 2017-го вертолетная площадка Януковича находился под арестом, а его управление передали Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

      В мае 2018-го журналисты выяснили, что новым владельцем КВЦ стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.

      В КВЦ "Парковый" новый владелец: смотрите видео

      Экс-заместитель главы администрации президента Порошенко Дмитрий Шимкив отметил, что переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов. Узнайте больше, чем удивляет нынешнее здание администрации.

      Читайте также: Бассейн, сауна и две столовой: чем может поразить здание АП на Банковой

      21 мая – на следующий день после инаугурации Зеленского – улицу Банковую под Администрацией Президента открыли для свободного прохода людей. Убрали также границу из нацгвардейцев, которые охраняли здание.

      Смотрите также: Куда переехал Порошенко из Администрации Президента на Банковой

       

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости недвижимости Администрация Президента Новости Киева Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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