Зеленский покидает Банковую: куда может переехать Администрация Президента

Еще до победы во втором туре президентских выборов в команде Владимира Зеленского заявили о намерении перенести Администрацию Президента из здания на улице Банковой.

Тогда еще начальник управления Государственной охраны Валерий Гелетей объяснил, какие есть риски от переноса Администрации Президента на Банковой.

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Еще до победы во втором туре Зеленский заявлял, что не видит смысла в президентской резиденции на Банковой и намеревается перенести ее в другое более подходящее, по его мнению, место.

Я сказал своим ребятам - ищите какой-то open-space, какой-то юнит интересный... Я перенесу резиденцию туда, где нет пробок, просто перенесу ее из Киева,

– говорил он тогда в интервью.

Куда и когда может переехать Администрация Зеленского?

Как заверили в Администрации Зеленского, переезд из офиса на Банковой состоится уже до конца 2019 года, пишет LIGA.net.

Рассматривают несколько вариантов – от помещений в центре Киева до тех, что на окраине столицы.

Официально пока никаких конкретных адресов, где может расположиться администрация нового президента не называют. Однако сразу несколько собеседников подтвердили, что среди вариантов есть и конгрессно-выставочный центр "Парковый" – более известный как "вертолетная площадка Януковича".



"Вертолетная манданчик Януковича" на крыше КВЦ "Парковый"//Фото: Радио Свобода

Именно в этом здании располагался штаб Зеленского во время первого и второго тура выборов.



В дни выборов штаб Владимира Зеленского размещался в КВЦ "Парковый" / / Фото: 24 Канал

В "Парковом" подтвердили, что из команды Зеленского с ними выходили на связь по поводу аренды площадей в выставочном центре.

Однако никаких конкретных сумм или дат пока нет, поскольку "пока нет концепции".

Они сами не знают, что хотят,

– резюмировал собеседник издания.

Интерьер КВЦ "Парковый" в Киеве: смотрите фото

Как выглядит конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве: смотрите видео

Что известно о КВЦ "Парковый"?

Конгрессно-выставочный центр открыли в 2012-м. Президент-беглец Виктор Янукович намеревался использовать площадку на крыше здания, чтобы на вертолете добираться из Межигорья в Администрацию Президента.



Тогда здание оформили на компанию "Амадеус Ко", оффшорные корни которой ведут к окружению Януковича.



В 2014-м начато расследование о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" – ООО "Амадеус Ко".



С 2017-го вертолетная площадка Януковича находился под арестом, а его управление передали Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).



В мае 2018-го журналисты выяснили, что новым владельцем КВЦ стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.

В КВЦ "Парковый" новый владелец: смотрите видео

Экс-заместитель главы администрации президента Порошенко Дмитрий Шимкив отметил, что переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов. Узнайте больше, чем удивляет нынешнее здание администрации.

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21 мая – на следующий день после инаугурации Зеленского – улицу Банковую под Администрацией Президента открыли для свободного прохода людей. Убрали также границу из нацгвардейцев, которые охраняли здание.

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