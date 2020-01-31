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      Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: видео

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      Зеленский и Помпео провели брифинг / Getty Images

      Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели короткий брифинг после совместной встречи 31 января.

      Государственный секретарь США прибыл в Киев в пятницу, 31 января.

      Обратите внимание: Встреча Помпео и Зеленского: о чем будут говорить и почему это важно для Украины

      Помпео планировал приехать в Украину еще в начале января. Однако из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке вынужден был остаться в Штатах.

      Государственный секретарь США в Украине имел запланированные встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

      Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: смотрите онлайн-трансляцию

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Майк Помпео
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