Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: видео
Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели короткий брифинг после совместной встречи 31 января.
Государственный секретарь США прибыл в Киев в пятницу, 31 января.
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Помпео планировал приехать в Украину еще в начале января. Однако из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке вынужден был остаться в Штатах.
Государственный секретарь США в Украине имел запланированные встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: смотрите онлайн-трансляцию
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