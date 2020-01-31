Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: онлайн-трансляція
Державний секретар США Майк Помпео та Президент України Володимир Зеленський проводять короткий брифінг після спільної зустрічі.
Державний секретар США прибув до Києва у п'ятницю, 31 січня.
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Помпео планував приїхати в Україну ще на початку січня. Проте через складну ситуацію на Близькому Сході змушений був залишитися у Штатах.
Державний секретар США в Україні мав заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: дивіться онлайн-трансляцію
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