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      Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: онлайн-трансляція

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      Зеленський та Помпео проводять брифінг / Getty Images

      Державний секретар США Майк Помпео та Президент України Володимир Зеленський проводять короткий брифінг після спільної зустрічі.

      Державний секретар США прибув до Києва у п'ятницю, 31 січня.

      Зверніть увагу: Зустріч Помпео і Зеленського: про що говоритимуть і чому це важливо для України

      Помпео планував приїхати в Україну ще на початку січня. Проте через складну ситуацію на Близькому Сході змушений був залишитися у Штатах.

      Державний секретар США в Україні мав заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

      Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: дивіться онлайн-трансляцію

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Майк Помпео Володимир Зеленський
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