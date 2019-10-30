Зеленский пообщался с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский в шестой раз пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Более интенсивного политического диалога, чем с Германией, нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших друзей!"– написал в твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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При этом посол не привел деталей разговора между Зеленским и Меркель. Предсказуемо, что темы разговора впоследствии опубликует Офис Президента Украины.
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