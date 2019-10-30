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      Зеленський поспілкувався з Меркель

      1222 Читать новость на русском
      Меркель і Зеленський
      Меркель і Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський вшосте поспілкувався по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

      "Більш інтенсивного політичного діалогу, ніж з Німеччиною, немає із жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших друзів!" – написав у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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      При цьому посол не навів деталей розмови між Зеленським та Меркель. Передбачувано, що теми розмови згодом опублікує Офіс Президента України.

      Зеленський Меркель телефонна розмова

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ангела Меркель
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