Зеленський поспілкувався з Меркель

Президент України Володимир Зеленський вшосте поспілкувався по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Більш інтенсивного політичного діалогу, ніж з Німеччиною, немає із жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших друзів!" – написав у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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При цьому посол не навів деталей розмови між Зеленським та Меркель. Передбачувано, що теми розмови згодом опублікує Офіс Президента України.