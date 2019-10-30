Зеленський поспілкувався з Меркель
Президент України Володимир Зеленський вшосте поспілкувався по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
"Більш інтенсивного політичного діалогу, ніж з Німеччиною, немає із жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших друзів!" – написав у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Читайте також: Телефонна розмова Путіна і Меркель: про що говорили
При цьому посол не навів деталей розмови між Зеленським та Меркель. Передбачувано, що теми розмови згодом опублікує Офіс Президента України.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі