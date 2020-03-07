Зеленский попал на обложку The Guardian: фото

Владимир Зеленский появился на обложке британского издания – The Guardian. На главном фото президент сидит на столе и смеется.

Журнал вийшов друком 7 березня. Інтерв'ю українського президента опублікували і на сайті The Guardian.

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Усередині розміщені ще два фото з Володимиром Зеленським. Їх зробили у тій же локації. На одному зі знімків президент поправляє піджак, на іншому – тримає руку в кишені.



На фото Зеленський поправляє піджак / Фото The Guardian



Президент тримає руку у кишені / Фото The Guardian

До слова, 6 березня прессекретарка президента Юлія Мендель анонсувала в інстаграмі появу Зеленського на обкладинці журналу. Однак вона не уточнила назву видання.

"Завтра у президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер – наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", – підписала фото Мендель.



Мендель аонсувала появу Зеленського на обкладинці The Guardian / Інстаграм Юлії Мендель