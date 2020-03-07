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      Зеленський потрапив на обкладинку The Guardian: фото

      - Читать новость на русском
      Зеленський потрапив на обкладинку The Guardian / theguardian.com

      Президент України Володимир Зеленський з’явився на обкладинці британського видання – The Guardian. На головному фото президент сидить на столі і сміється.

      Журнал вийшов друком 7 березня. Інтерв'ю українського президента опублікували й на сайті The Guardian.

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      Стаття у виданні вийшла зі заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".

      Усередині розміщені ще два фото з Володимиром Зеленським. Їх зробили у тій же локації. На одному зі знімків президент поправляє піджак, на іншому – тримає руку в кишені.


      На фото Зеленський поправляє піджак / Фото The Guardian


      Президент тримає руку у кишені / Фото The Guardian

      До слова, 6 березня прессекретарка президента Юлія Мендель анонсувала в інстаграмі появу Зеленського на обкладинці журналу. Однак вона не уточнила назву видання.

      "Завтра у президента обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер – наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", – підписала фото Мендель.


      Мендель анонсувала появу Зеленського на обкладинці The Guardian / Інстаграм Юлії Мендель

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юлія Мендель ЗМІ Медіа
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