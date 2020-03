Зеленський потрапив на обкладинку The Guardian: фото

Завтра у Президента @zelenskiy_official обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент :)

A post shared by Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) on Mar 6, 2020 at 11:17am PST