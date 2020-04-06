Зеленский поручил эффективнее реагировать на работу рынков в период карантина
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное совещание с представителями правительства и государственных ведомств, которые вовлечены в борьбе с коронавирусом. В ходе совещания среди прочего обсуждался вопрос рынков, которые нелегально работают во время карантина.
О темах, которые обсуждались во время селекторного совещания, сообщает Офис Президента Украины.
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В ходе совещания отмечалось, что на некоторых рынках происходит неконтролируемое скопление людей. Это представляет огромный риск для распространения коронавируса.
Поэтому во время совещания в Офисе Президента было принято решение о более жестком реагировании на такие нарушения.
Какие еще вопросы обсуждались на совещании у президента:
- закрытие больниц в период пандемии;
- снижение уровня преступности;
- снижение темпов распространения коронавирус.
Новые карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала
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