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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский поручил эффективнее реагировать на работу рынков в период карантина

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      Зеленский поручил разобраться с рынками, которые функционируют в карантин / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное совещание с представителями правительства и государственных ведомств, которые вовлечены в борьбе с коронавирусом. В ходе совещания среди прочего обсуждался вопрос рынков, которые нелегально работают во время карантина.

      О темах, которые обсуждались во время селекторного совещания, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову В Украине снизилось количество больных COVID-19

      В ходе совещания отмечалось, что на некоторых рынках происходит неконтролируемое скопление людей. Это представляет огромный риск для распространения коронавируса.

      Поэтому во время совещания в Офисе Президента было принято решение о более жестком реагировании на такие нарушения.

      Какие еще вопросы обсуждались на совещании у президента:

      • закрытие больниц в период пандемии;
      • снижение уровня преступности;
      • снижение темпов распространения коронавирус.

      коронавірус, карантин, обмеження
      Новые карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Офіс Президента Президент Украины
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