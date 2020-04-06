Зеленский: Уменьшение количества больных коронавирусом – результат карантина

В Украине уменьшилось количество новых зафиксированных случаев COVID-19. Хотя это всего лишь статистика за одни сутки, президент и правительство считают это позитивным достижением, обусловленным карантинными ограничениями.

Так, об уменьшении количества больных во время селекторного совещания под председательством президента Зеленского рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

Внимание В Украине 1 319 человек заболели коронавирусом

Из 1 319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлены 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней.

Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах,

– высказал свое мнение глава государства.

По словам Зеленского, карантинные меры, введенные Украиной, были своевременными и правильными.

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