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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский: Уменьшение количества больных коронавирусом – результат карантина

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      В Украине уменьшилось количество новых зафиксированных случаев COVID-19. Хотя это всего лишь статистика за одни сутки, президент и правительство считают это позитивным достижением, обусловленным карантинными ограничениями.

      Так, об уменьшении количества больных во время селекторного совещания под председательством президента Зеленского рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

      Внимание В Украине 1 319 человек заболели коронавирусом

      Из 1 319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлены 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней.

      Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах,
      – высказал свое мнение глава государства.

      По словам Зеленского, карантинные меры, введенные Украиной, были своевременными и правильными.

      Новость дополняется…

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Президент Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Здоровье Денис Шмыгаль Офіс Президента Новости политики
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