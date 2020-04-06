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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні знизилася кількість нових випадків COVID-19

      - Читать новость на русском
      В Україні зменшився відсоток людей, хворих на COVID-19 / Ілюстративне фото /Getty images

      В Україні зменшилася кількість нових зафіксованих випадків COVID-19. Хоча це лише статистика однієї доби, президент та уряд вважають це позитивним досягненням, зумовленим карантинними обмеженнями.

      Так, про зменшення кількості хворих під час селекторної наради за головуванням президента Зеленського розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

      Увага В Україні 1319 людей захворіли на коронавірус

      Із 1319 зафіксованих випадків захворювання на коронавірус за останню добу виявлено 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.

      Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах,
      – висловив свою думку глава держави.

      За словами Зеленського, карантинні заходи, введені Україною, були вчасними та правильними.

      Зауважимо, що від 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.

      Що передбачають нові карантинні обмеження:

      • Заборонене перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      • дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
      • не можна відвідувати спортивні майданчики;
      • обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      • відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
      • не можна самовільно залишати місця обсервації;
      • виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.
      • уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше 60 років;
      • на виїздах з усіх областей України облаштують блокпости;
      • усі, хто повертатимуться з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;
      • порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор;
      • хворим на коронавірус заборонили виходити в аптеки та магазини;
      • працюватиме лише 19 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

      Нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Офіс Президента Президент України Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Здоров'я Денис Шмигаль
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