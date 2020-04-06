Зеленський доручив ефективніше реагувати на роботу ринків у період карантину
Президент України Володимир Зеленський провів чергову нараду з представниками уряду і державних відомств, які залучені у боротьбі з коронавірусом. У ході наради серед іншого обговорювалося питання ринків, які нелегально працюють під час карантину.
Про теми, які обговорювалися під час селекторної наради, повідомляє Офіс Президента України.
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У ході наради відзначалося, що на деяких ринках відбувається неконтрольоване скупчення людей. Це становить величезний ризик для поширення коронавірусу.
Відтак під час наради в Офісі Президента було схвалено рішення про більш жорстке реагування на такі порушення.
Які ще питання обговорювалися на нараді у президента:
закриття лікарень у період пандемії;
зниження рівня злочинності;
зниження темпів поширення коронавірусу.
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