14:23
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський доручив ефективніше реагувати на роботу ринків у період карантину

      - Читать новость на русском
      Зеленський доручив розібратися з ринками, які функціонують у карантин / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський провів чергову нараду з представниками уряду і державних відомств, які залучені у боротьбі з коронавірусом. У ході наради серед іншого обговорювалося питання ринків, які нелегально працюють під час карантину.

      Про теми, які обговорювалися під час селекторної наради, повідомляє Офіс Президента України.

      До слова В Україні знизилася кількість хворих на COVID-19

      У ході наради відзначалося, що на деяких ринках відбувається неконтрольоване скупчення людей. Це становить величезний ризик для поширення коронавірусу.

      Відтак під час наради в Офісі Президента було схвалено рішення про більш жорстке реагування на такі порушення.

      Які ще питання обговорювалися на нараді у президента:

      закриття лікарень у період пандемії;

      зниження рівня злочинності;

      зниження темпів поширення коронавірусу.

      коронавірус, карантин, обмеження
      Нові карантинні обмеження в Україні / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Новини України Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:23 Розвідник: Якби мене взяли до сепарів, то давно черв'яків би годував
      Новини України 18121
      сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
      Новини шоу-бізнесу 112240
      сьогодні , 08:59 Британія засудила Китай і Росію за можливу дезінформацію про коронавірус
      Новини світу 6400
      сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      Food and Drinks 91199
      сьогодні , 08:37 Пожежа в Чорнобильській зоні триває третій день: вогонь намагаються погасити з повітря – відео
      Новини України 9452
      сьогодні , 11:21 Коронавірус у Бориса Джонсона: Зеленський звернувся до прем'єра Британії
      Новини України 12118
      сьогодні , 12:05 Скандальний владика Павло перебуває у важкому стані через коронавірус, – джерело
      Новини України 10384
      сьогодні , 08:00 Головні новини 5 квітня: пожежі у центрі Києва і Чорнобильській зоні, коронавірус в Україні
      Новини України 7229
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 12:00 Український президент коронавірусу, або Епідемія все спише
      Михайло Дубинянський
      Залиште відгук