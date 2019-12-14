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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      24 Канал Программы Недиванная сотня
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Зеленский потроллил Путина, бюст Кобзона для оккупантов, – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 67 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 13 декабря – не все так плохо, как мы ожидали. Лидеры стран "нормандской четверки" согласовали обмен пленными, а Зеленский потроллил Путина похищенными унитазами. На оккупированной Донетчине установили бюст Кобзона. Второй памятник для псевдогероя. Что делать со всем этим мусором после возврата территорий?

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      13 декабря
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      Автор: Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Новости Луганска Украина – Россия Недиванная сотня
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