Зеленский потроллил Путина, бюст Кобзона для оккупантов, – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 13 декабря – не все так плохо, как мы ожидали. Лидеры стран "нормандской четверки" согласовали обмен пленными, а Зеленский потроллил Путина похищенными унитазами. На оккупированной Донетчине установили бюст Кобзона. Второй памятник для псевдогероя. Что делать со всем этим мусором после возврата территорий?

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