Зеленський потролив Путіна, бюст Кобзона для окупантів, – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 13 грудня – не все так погано, як ми очікували. Лідери країн "нормандської четвірки" узгодили обмін полоненими, а Зеленський потролив Путіна викраденими унітазами. На окупованій Донеччині встановили погруддя Кобзона. Другий пам'ятник для псевдогероя. Що робити з усім цим сміттям після повернення територій?

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