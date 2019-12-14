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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      24 Канал Програми Недиванна сотня
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський потролив Путіна, бюст Кобзона для окупантів, – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 270 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 13 грудня – не все так погано, як ми очікували. Лідери країн "нормандської четвірки" узгодили обмін полоненими, а Зеленський потролив Путіна викраденими унітазами. На окупованій Донеччині встановили погруддя Кобзона. Другий пам'ятник для псевдогероя. Що робити з усім цим сміттям після повернення територій?

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      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

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      13 грудня
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      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко
      Теги: Новини України Недиванна сотня Україна – Росія Новини Луганська Новини Донецька
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