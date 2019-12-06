Зеленский повысил Хомчака в звании
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-полковника начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку. Соответствующие знаки военного различия президент вручил во время награждения военнослужащих на Донбассе.
Кого еще повысил в звании Зеленский
Читайте также: Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ
- Воинское звание генерал-лейтенанта указом президента присвоено генерал-майору Евгению Мойсюку – командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.
- Воинское звание генерал-майора присвоено полковнику Василию Максименко – начальнику штаба – первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ.
- Звание генерал-майора присвоено полковнику Андрею Малиновскому – начальнику штаба – первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск ВСУ.
- Звание генерал-майора присвоено полковнику Александру Нестеренко – командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.
- Звание генерал-майора присвоено полковнику Евгению Степаненко – начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.
Украина отмечает 6 декабря День ВСУ: смотрите видео
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии