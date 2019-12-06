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      Зеленский повысил Хомчака в звании

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      Руслан Хомчак получил воинское звание генерал-полковника / Апостроф

      Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-полковника начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку. Соответствующие знаки военного различия президент вручил во время награждения военнослужащих на Донбассе.

      Кого еще повысил в звании Зеленский

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      • Воинское звание генерал-лейтенанта указом президента присвоено генерал-майору Евгению Мойсюку – командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.
      • Воинское звание генерал-майора присвоено полковнику Василию Максименко – начальнику штаба – первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ.
      • Звание генерал-майора присвоено полковнику Андрею Малиновскому – начальнику штаба – первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск ВСУ.
      • Звание генерал-майора присвоено полковнику Александру Нестеренко – командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.
      • Звание генерал-майора присвоено полковнику Евгению Степаненко – начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Вооруженные силы Украины Руслан Хомчак
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