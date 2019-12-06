Зеленский повысил Хомчака в звании

Читайте также: Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-полковника начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку. Соответствующие знаки военного различия президент вручил во время награждения военнослужащих на Донбассе.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter