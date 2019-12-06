Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и добровольцев с Днем Вооруженных сил. От себя и от имени всех украинцев он поблагодарил бойцов за доблесть, храбрость, выдержку и мирные города и села.

"Мы все помним, как сложно было 5 лет назад. Наша армия многого не имела. Но мы выстояли, ведь имели самое главное – волю и непобедимый дух, потому что мы защищаем родную землю", – сказал Зеленский в своем видеообращении.

День Вооруженных сил Украины: коротко о самой главной гордости нашей армии

Сегодня мы гораздо крепче. Мы закаленные, опытные и так же неистребимы. И сегодня весь цивилизованный мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим каждый день терять лучших. И мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс – это Украина! Луганск – это Украина! Крым – это Украина!

– добавил президент.

Он подчеркнул, что после достижения долгожданного мира украинское войско останется приоритетом для власти. Военные очень нужны государству и оно будет делать все, чтобы они это чувствовали – в условиях, вооружении, достойном обеспечении.

Заметим, что накануне Дня ВСУ Зеленский вручил награды ряду военнослужащих.

Смотрите видеопоздравление Зеленского с Днем ВСУ:

Сегодня в ВСУ служит 250 тысяч защитников, среди них – 57 тысяч женщин, сообщили в партии "Слуга народа".

"Каждый из вас является гордостью Украины, лучшими сыновьями и дочерьми нашего народа. Благодарны вам за мужество и силу, за то, что вы ежедневно доказываете: мы – братья казацкого рода!" – говорится в поздравлении политсилы.

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"Современная украинская армия – одна из сильнейших в мире. И такой ее создали вы! Те, кто ежедневно отстаивает независимость Украины. Те, кто отдали свою жизнь за Украину и кто стал ветераном. Те, кто поддерживал и поддерживает наших ребят и девушек. Спасибо всем и каждому за ваш вклад!" – написал в фейсбуке премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Спокойствие в наших семьях сегодня зависит именно от вас. Спасибо каждому, кто защищает Украину!" – говорится в поздравлении спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Председатель "Европейской солидарности" Петр Порошенко опубликовал видео о том, что у Колокола памяти в Киеве почтил память украинских воинов, которые свою жизнь, защищая родную землю от российского агрессора.

"Сегодня очень важный День. День ВСУ! Нашей армии! Гордимся. Любим! Кланяемся памяти погибших. Восхищаемся мужеством воинов, которые защищают страну. Спасибо!!!", – написала в поздравлении депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Защитники и защитницы. Спасибо вам за ежедневную заботу про наш покой", – написал в сети министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сильные и выносливые. Смелые и упорные. Бесстрашные и несокрушимые. Наши! Сегодня их праздник – ребят, воинов, которые защищают Украину. Поздравляю с Днем Вооруженных сил! И спасибо вам за все..." – написала в фейсбуке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Лицарі, захисники, бійці, козаки, воїни, вітаємо вас з Днем Збройних Сил України!



Кожен ваш бойовий вихід - це наш світанок.



Мало сказати "дякую" за вашу службу. Міцно обіймаємо кожного!



Все буде Україна від Сяну до Дону. В ріднім краї панувати не дамо нікому. #ЗСУ28 pic.twitter.com/Pf163UHvJn — МВС України (@MVS_UA) December 6, 2019

Вітаємо з Днем Збройних сил України! pic.twitter.com/jmptdDJep4 — Min_infrastructure (@minfrastucture) December 6, 2019

Збройні сили України – це сила, міць та гордість нашої країни! Вони є прикладом та запорукою спокою для іноземних цивілізованих держав.



Ми не просто дякуємо їм, ми завдячуємо їм своїм життям та можливістю жити в своїй Незалежній країні.



Слава Збройним силам України! pic.twitter.com/fIXETviuqG — МТОТ (@mtot_gov_ua) December 6, 2019

Збройні сили України – зі святом! Ви сила, міць та гордість нашої країни! Ви запорука нашої безпеки!

Слава Збройним силам України! pic.twitter.com/kPChTD7vOB — Міністерство у справах ветеранів (@mva_gov_ua) December 6, 2019

Вічна пам‘ять і слава Героям України! pic.twitter.com/B8gAJhywGY — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) December 6, 2019

Смотрите видео о Дне ВСУ: