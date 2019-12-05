Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ и вручил ряд государственных наград
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными Вооруженных сил Украины и поздравил их с Днем ВСУ. Во время торжеств он поблагодарил воинов за защиту государства и подчеркнул, что правда на стороне Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский по случаю праздника вручил военным государственные награды.
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Уважаемые господа генералы, офицеры, сержанты, наши солдаты, я искренне поздравляю вас по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Спасибо за добросовестное выполнение своего долга, честь, отвагу и героизм. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо нашей Родины,
– сказал президент.
После этого началась официальная церемония вручения государственных наград военным. В частности, президент Украины наградил:
- полковника Вячеслава Власенко – Орденом Богдана Хмельницкого II степени;
- лейтенанта Максима Никитина – Орденом Богдана Хмельницкого II степени;
- лейтенанта Кирилла Губанова – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;
- подполковника Килафлу Александра – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;
- подполковника Федичева Андрея – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;
- младшего сержанта Сергея Арсирия – Орденом "За мужество" III степени;
- старшину Олега Кошечкина – Орденом "За мужество" III степени;
- старшину Григория Могуренка – Орденом "За мужество" III степени;
- сержанта Владимира Фридриха – Орденом "За мужество" III степени;
- младшего лейтенанта Романа Якимива – Орденом "За мужество" III степени;
- полковника Виктора Кузьмина – Орденом Даниила Галицкого;
- сержанта Петра Костюка – медалью "За воинскую службу Украине";
- полковника Андрея Марувко – медалью "За воинскую службу Украине";
- старшего матроса Александра Якуба – медалью Защитнику Отечества;
Церемония награждения: смотрите видео
Что известно о Дне Вооруженных сил Украины?В Украине День Вооруженных сил ежегодно отмечают 6 декабря – в день принятия закона о ВСУ в 1991 году. Традиционно президент ежегодно поздравляет украинских военных с праздником, отмечая их весомый вклад в независимость Украины.