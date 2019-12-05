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      Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ и вручил ряд государственных наград

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      Зеленский ко Дню ВСУ наградил ряд военных / ukrinform.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными Вооруженных сил Украины и поздравил их с Днем ВСУ. Во время торжеств он поблагодарил воинов за защиту государства и подчеркнул, что правда на стороне Украины.

      Кроме того, Владимир Зеленский по случаю праздника вручил военным государственные награды.

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      Уважаемые господа генералы, офицеры, сержанты, наши солдаты, я искренне поздравляю вас по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Спасибо за добросовестное выполнение своего долга, честь, отвагу и героизм. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо нашей Родины,
      – сказал президент.

      После этого началась официальная церемония вручения государственных наград военным. В частности, президент Украины наградил:

      • полковника Вячеслава Власенко – Орденом Богдана Хмельницкого II степени;
      • лейтенанта Максима Никитина – Орденом Богдана Хмельницкого II степени;
      • лейтенанта Кирилла Губанова – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;
      • подполковника Килафлу Александра – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;
      • подполковника Федичева Андрея – Орденом Богдана Хмельницкого III степени;
      • младшего сержанта Сергея Арсирия – Орденом "За мужество" III степени;
      • старшину Олега Кошечкина – Орденом "За мужество" III степени;
      • старшину Григория Могуренка – Орденом "За мужество" III степени;
      • сержанта Владимира Фридриха – Орденом "За мужество" III степени;
      • младшего лейтенанта Романа Якимива – Орденом "За мужество" III степени;
      • полковника Виктора Кузьмина – Орденом Даниила Галицкого;
      • сержанта Петра Костюка – медалью "За воинскую службу Украине";
      • полковника Андрея Марувко – медалью "За воинскую службу Украине";
      • старшего матроса Александра Якуба – медалью Защитнику Отечества;

      Церемония награждения: смотрите видео

      Что известно о Дне Вооруженных сил Украины?В Украине День Вооруженных сил ежегодно отмечают 6 декабря – в день принятия закона о ВСУ в 1991 году. Традиционно президент ежегодно поздравляет украинских военных с праздником, отмечая их весомый вклад в независимость Украины.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Офіс Президента Президент Украины
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