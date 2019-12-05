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      Зеленський привітав військових з Днем ЗСУ та вручив низку державних нагород

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      Зеленський до Дня ЗСУ нагородив низку військових / ukrinform.ua

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими Збройних сил України та привітав їх з Днем ЗСУ. Під час урочистостей він подякував воякам за захист держави та наголосив, що правда на боці України.

      Крім того, Володимир Зеленський з нагоди свята вручив військовим державні нагороди.

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      Шановні панове генерали, офіцери, сержанти, наші солдати, я щиро вітаю вас з нагоди Дня Збройних сил України. Дякую за сумлінне виконання свого обов'язку, честь, відвагу та героїзм. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров'я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо нашої Батьківщини,
      – сказав президент.

      Після цього розпочалась офіційна церемонія вручення державних нагород військовим. Зокрема, президент України нагородив:

      • полковника В'ячеслава Власенка – Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня;
      • лейтенанта Максима Нікітіна – Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня;
      • лейтенанта Кирила Губанова – Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;
      • підполковника Кілафли Олександра – Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;
      • підполковника Федічева Андрія – Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;
      • молодшого сержанта Сергія Арсірія – Орденом "За мужність" ІІІ ступеня;
      • старшину Олега Кошечкіна – Орденом "За мужність" ІІІ ступеня;
      • старшину Григорія Могуренка – Орденом "За мужність" ІІІ ступеня;
      • сержанта Володимир Фрідріха – Орденом "За мужність" ІІІ ступеня;
      • молодшого лейтенанта Романа Якиміва – Орденом "За мужність" ІІІ ступеня;
      • полковника Віктора Кузьміна – Орденом Данила Галицького;
      • сержанта Петра Костюка – медаллю "За військову службу Україні";
      • полковника Андрія Марувка – медаллю "За військову службу Україні";
      • старшого матроса Олександра Якуба – медаллю Захиснику Вітчизни;

      Церемонія нагородження: дивіться відео

      Що відомо про День Збройних сил України?В Україні День Збройних сил щорічно відзначають 6 грудня – у день ухвалення закону про ЗСУ у 1991 році. Традиційно президент щороку вітає українських військових зі святом, наголошуючи на їх найвагомішому внеску у Незалежність України.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Збройні сили України
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