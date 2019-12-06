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      Зеленський та інші політики привітали військових з Днем ЗСУ

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      Володимир Зеленський привітав військових з Днем ЗСУ / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил. Від себе та ід імені всіх українців він подякував бійцям за доблесть, хоробрість, витримку та мирні міста і села.

      "Ми всі пам’ятаємо, як складно було 5 років тому. Наша армія багато чого не мала. Але ми вистояли, бо мали найголовніше – волю і непереможний дух, тому що ми захищаємо рідну землю", – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії

      Сьогодні ми набагато міцніші. Ми загартовані, досвідчені і так само незламні. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих. І ми обов’язково повернемо наших людей та наші території. Донбас – це Україна! Луганськ – це Україна! Крим – це Україна! 
      – додав президент.

      Він наголосив, що після досягнення довгоочікуваного миру українське військо залишиться пріоритетом для влади. Військові дуже потрібні державі і вона робитиме все, щоб вони це відчували – в умовах, озброєнні, гідному забезпеченні.

      Зауважимо, що напередодні Дня ЗСУ Зеленський вручив нагороди низці військових.

      Дивіться відеопривітання Зеленського з Днем ЗСУ:

      Сьогодні в ЗСУ служить 250 тисяч захисників, серед них – 57 тисяч жінок, повідомили в партії "Слуга народу".

      "Кожен із вас є гордістю України, кращими синами та дочками нашого народу. Вдячні вам за мужність та незламність, за те, що ви щодня доводите: ми – браття козацького роду!" – мовиться у привітання політсили.

      Де теми: День ЗСУ: найкращі привітання у прозі та віршах

      "Сучасна українська армія – одна із найсильніших у світі. І такою її створили ви! Ті, хто щодня відстоює незалежність України. Ті, хто віддали своє життя за Україну і хто став ветераном. Ті, хто підтримував та підтримує наших хлопців та дівчат. Дякую всім та кожному за ваш вклад!" – написав у фейсбуці Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

      "Спокій у наших родинах сьогодні залежить саме від вас. Щиро дякую кожному, хто захищає Україну!" – мовиться у привітання спікера парламенту Дмитра Разумкова.

      Голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко опублікував відео про те, що біля Дзвону пам'яті в Києві вшанував пам'ять українських воїнів, які своє життя, захищаючи рідну землю від російського агресора.

      "Сьогодні дуже важливий День. День ЗСУ! Нашої армії! Пишаємося. Любимо! Вклоняємося пам’яті загиблих. Захоплюємося мужністю воїнів, які захищають країну. Дякуємо!!!" написала у вітанні депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

      "Захисники та захисниці. Дякуємо вам за щоденну турботу про наш спокій та мир", – написав у мережі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      "Сильні та витривалі. Сміливі та завзяті. Безстрашні та незламні. Наші! Сьогодні їхнє свято – хлопців і дівчат, воїнів, які захищають Україну. Вітаю з Днем Збройних сил! І дякую вам за все..." – написала у фейсбуці лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

      Дивіться відео про День ЗСУ:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Володимир Зеленський Петро Порошенко Слуга народу Європейська солідарність Ірина Геращенко Олексій Гончарук Дмитро Разумков Юлія Тимошенко - новини
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