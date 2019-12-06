Зеленський та інші політики привітали військових з Днем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил. Від себе та ід імені всіх українців він подякував бійцям за доблесть, хоробрість, витримку та мирні міста і села.

"Ми всі пам’ятаємо, як складно було 5 років тому. Наша армія багато чого не мала. Але ми вистояли, бо мали найголовніше – волю і непереможний дух, тому що ми захищаємо рідну землю", – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії

Сьогодні ми набагато міцніші. Ми загартовані, досвідчені і так само незламні. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих. І ми обов’язково повернемо наших людей та наші території. Донбас – це Україна! Луганськ – це Україна! Крим – це Україна!

– додав президент.

Він наголосив, що після досягнення довгоочікуваного миру українське військо залишиться пріоритетом для влади. Військові дуже потрібні державі і вона робитиме все, щоб вони це відчували – в умовах, озброєнні, гідному забезпеченні.

Зауважимо, що напередодні Дня ЗСУ Зеленський вручив нагороди низці військових.

Дивіться відеопривітання Зеленського з Днем ЗСУ:

Сьогодні в ЗСУ служить 250 тисяч захисників, серед них – 57 тисяч жінок, повідомили в партії "Слуга народу".



"Кожен із вас є гордістю України, кращими синами та дочками нашого народу. Вдячні вам за мужність та незламність, за те, що ви щодня доводите: ми – браття козацького роду!" – мовиться у привітання політсили.

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"Сучасна українська армія – одна із найсильніших у світі. І такою її створили ви! Ті, хто щодня відстоює незалежність України. Ті, хто віддали своє життя за Україну і хто став ветераном. Ті, хто підтримував та підтримує наших хлопців та дівчат. Дякую всім та кожному за ваш вклад!" – написав у фейсбуці Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Спокій у наших родинах сьогодні залежить саме від вас. Щиро дякую кожному, хто захищає Україну!" – мовиться у привітання спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко опублікував відео про те, що біля Дзвону пам'яті в Києві вшанував пам'ять українських воїнів, які своє життя, захищаючи рідну землю від російського агресора.

"Сьогодні дуже важливий День. День ЗСУ! Нашої армії! Пишаємося. Любимо! Вклоняємося пам’яті загиблих. Захоплюємося мужністю воїнів, які захищають країну. Дякуємо!!!" написала у вітанні депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Захисники та захисниці. Дякуємо вам за щоденну турботу про наш спокій та мир", – написав у мережі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сильні та витривалі. Сміливі та завзяті. Безстрашні та незламні. Наші! Сьогодні їхнє свято – хлопців і дівчат, воїнів, які захищають Україну. Вітаю з Днем Збройних сил! І дякую вам за все..." – написала у фейсбуці лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Лицарі, захисники, бійці, козаки, воїни, вітаємо вас з Днем Збройних Сил України!



Кожен ваш бойовий вихід - це наш світанок.



Мало сказати "дякую" за вашу службу. Міцно обіймаємо кожного!



Все буде Україна від Сяну до Дону. В ріднім краї панувати не дамо нікому. #ЗСУ28 pic.twitter.com/Pf163UHvJn — МВС України (@MVS_UA) December 6, 2019

Вітаємо з Днем Збройних сил України! pic.twitter.com/jmptdDJep4 — Min_infrastructure (@minfrastucture) December 6, 2019

Збройні сили України – це сила, міць та гордість нашої країни! Вони є прикладом та запорукою спокою для іноземних цивілізованих держав.



Ми не просто дякуємо їм, ми завдячуємо їм своїм життям та можливістю жити в своїй Незалежній країні.



Слава Збройним силам України! pic.twitter.com/fIXETviuqG — МТОТ (@mtot_gov_ua) December 6, 2019

Збройні сили України – зі святом! Ви сила, міць та гордість нашої країни! Ви запорука нашої безпеки!

Слава Збройним силам України! pic.twitter.com/kPChTD7vOB — Міністерство у справах ветеранів (@mva_gov_ua) December 6, 2019

Вічна пам‘ять і слава Героям України! pic.twitter.com/B8gAJhywGY — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) December 6, 2019

Дивіться відео про День ЗСУ: