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      Зеленський підвищив Хомчака у званні

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      Руслан Хомчак отримав військове звання генерал-полковника / Апостроф

      Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-полковника начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчак. Відповідні знаки військового розрізнення президент вручив під час нагородження військовослужбовців на Донбасі.

      Кого ще підвищив у званні Зеленський

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      • Військове звання генерал-лейтенанта указом президента присвоєно генерал-майору Євгену Мойсюку – командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
      • Військове звання генерал-майора присвоєно полковнику Василю Максименку – начальнику штабу – першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку в ЗСУ.
      • Звання генерал-майора присвоєно полковнику Андрію Маліновському – начальнику штабу – першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗСУ.
      • Звання генерал-майора присвоєно полковнику Олександру Нестеренку – командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.
      • Звання генерал-майора присвоєно полковнику Євгену Степаненку – начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

      Україна відзначає 6 грудня День ЗСУ: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Володимир Зеленський Руслан Хомчак
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