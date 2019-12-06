Зеленський підвищив Хомчака у званні
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-полковника начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчак. Відповідні знаки військового розрізнення президент вручив під час нагородження військовослужбовців на Донбасі.
Кого ще підвищив у званні Зеленський
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- Військове звання генерал-лейтенанта указом президента присвоєно генерал-майору Євгену Мойсюку – командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
- Військове звання генерал-майора присвоєно полковнику Василю Максименку – начальнику штабу – першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку в ЗСУ.
- Звання генерал-майора присвоєно полковнику Андрію Маліновському – начальнику штабу – першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗСУ.
- Звання генерал-майора присвоєно полковнику Олександру Нестеренку – командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.
- Звання генерал-майора присвоєно полковнику Євгену Степаненку – начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
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