Зеленский поздравил Джонсона с победой на парламентских выборах

Консервативная партия премьера Великобритании Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. С победой на выборах Джонсона поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Слова приветствия президент написал в своем телеграмм-канале.

К слову: Результаты парламентских выборов в Великобритании: победила партия Джонсона

Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой. В этот ключевой период для Великобритании мы желаем благополучия нашим британским друзьям и союзникам,

– заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что Украина готова работать вместе с британцами на благо обоих народов, а также ради мира и процветания в Европе.

Что известно о выборах в Великобритании?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза.



В случае победы консервативной партии он обещал провести Brexit до 1 января 2020 года.