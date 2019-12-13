Зеленский поздравил Джонсона с победой на парламентских выборах
Консервативная партия премьера Великобритании Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. С победой на выборах Джонсона поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
Слова приветствия президент написал в своем телеграмм-канале.
К слову: Результаты парламентских выборов в Великобритании: победила партия Джонсона
Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой. В этот ключевой период для Великобритании мы желаем благополучия нашим британским друзьям и союзникам,
– заявил Владимир Зеленский.
Он также отметил, что Украина готова работать вместе с британцами на благо обоих народов, а также ради мира и процветания в Европе.
Что известно о выборах в Великобритании?
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза.
В случае победы консервативной партии он обещал провести Brexit до 1 января 2020 года.
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