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      Зеленский поздравил Джонсона с победой на парламентских выборах

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      Зеленский в телеграмме поздравил Джонсона с победой на выборах / Коллаж 24 канала

      Консервативная партия премьера Великобритании Бориса Джонсона по результатам выборов получила большинство в британском парламенте. С победой на выборах Джонсона поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

      Слова приветствия президент написал в своем телеграмм-канале.

      К слову: Результаты парламентских выборов в Великобритании: победила партия Джонсона

      Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой. В этот ключевой период для Великобритании мы желаем благополучия нашим британским друзьям и союзникам,
      – заявил Владимир Зеленский.

      Он также отметил, что Украина готова работать вместе с британцами на благо обоих народов, а также ради мира и процветания в Европе.

      Что известно о выборах в Великобритании?
      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза.

      В случае победы консервативной партии он обещал провести Brexit до 1 января 2020 года.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания Владимир Зеленский Brexit Борис Джонсон
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