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      Зеленський привітав Джонсона з перемогою на парламентських виборах

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      Зеленський у телеграмі написав привітання Джонсону з перемогою на виборах / колаж 24 каналу

      Консервативна партія прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона за результатами виборів отримала більшість у британському парламенті. З перемогою на виборах Джонсона привітав Президент України Володимир Зеленський.

      Слова привітання президент написав у своєму телеграм-каналі.

      До слова: Результати парламентських виборів у Великій Британії: перемогла партія Джонсона

      Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою. У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам,
      – заявив Володимир Зеленський.

      Він також наголосив, що Україна готова працювати разом з британцями на благо обох народів, а також заради миру і процвітання у Європі.

      Що відомо про вибори у Великій Британії?Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу.

      У випадку перемоги консервативної партії він обіцяв провести Brexit до 1 січня 2020 року.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Велика Британія Володимир Зеленський Борис Джонсон Brexit
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