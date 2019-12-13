Зеленський привітав Джонсона з перемогою на парламентських виборах

Консервативна партія прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона за результатами виборів отримала більшість у британському парламенті. З перемогою на виборах Джонсона привітав Президент України Володимир Зеленський.

Слова привітання президент написав у своєму телеграм-каналі.

До слова: Результати парламентських виборів у Великій Британії: перемогла партія Джонсона

Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою. У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам,

– заявив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що Україна готова працювати разом з британцями на благо обох народів, а також заради миру і процвітання у Європі.

Що відомо про вибори у Великій Британії?Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу.



У випадку перемоги консервативної партії він обіцяв провести Brexit до 1 січня 2020 року.