Зеленский предлагает Ахметову приватизировать государственные шахты: что ответили в компании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил энергетическому холдингу ДТЭК Ринату Ахметову принять участие в приватизации неприбыльных государственных шахт.

Соответствующее предложение он сделал на совещании с профсоюзами шахтеров 25 февраля в Киеве. По словам Зеленского, инвестор должен быть мощным в этой сфере.

Рекомендуем ознакомиться: Ахметов вытесняет Коломойского в стремлении стать союзником Зеленского, –Financial Times

Президент поинтересовался у ДТЭК, готов ли энергохолдинг приватизировать неприбыльные держахты.

Если верить статистике, что у нас много государственных шахт, которые неприбыльные. И если сравнивать их с вашими шахтами и говорить о вкладе ДТЭК в эту сферу... У меня к вам вопрос: будете приватизировать?,

– спросил Зеленский.

На это генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко ответил, что не готов пока сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет, скорее всего, будет против этого.

В ответ Зеленский пошутил, что уговорит АМКУ не выступать против приватизации компанией Ахметова государственных шахт.

В то же время, министр энергетики Алексей Оржель уточнил, что сегодня в Украине из 34 шахт рентабельны только 11. Остальные требуют государственных дотаций. Президент поручил Оржелю провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Далее он должен отчитаться публично и передать результаты в правоохранительные органы.

По поручению Зеленского Министерство развития общин и территорий должно разработать специальную программу и позаботиться о том, чтобы даже при условии закрытия шахт люди не остались без работы. Эта программа предусматривает и заботу о людях пожилого возраста, которые работали на шахтах, а также о детях горняков.

Актуально: "Лавочка" нужно закрыть, – Зеленский о коррупции и "смотрящих" за шахтами

Что известно о соперничестве Ахметова и Коломойского за влияние на Зеленского

Недавно авторитетное американское издание Financial Times опубликовало статью "Украинские олигархи борются за влияние на президента". По информации издания, украинский олигарх Ринат Ахметов наращивает свое влияние в орбите Президента Украины Владимира Зеленского. Ахметов нужен главе государства в стремлении президента завершить войну на Донбассе.

Это связано с тем, что олигарх в случае возврата оккупированных территорий под контроль Украины может предложить гарантии занятости тысячам людей. Автор статьи со ссылкой на дипломатов стран Запада, прогнозирует, что Ахметов станет частью любого мирного соглашения на Донбассе.

Лояльность Ахметова у Зеленского подтверждает и то, что телеканалы олигарха очень снисходительны последнее время к команде президента. Это подтвердил один из высокопоставленных представителей окружения украинского лидера. Тем самым Ахметов предоставляет президенту альтернативу своему конкуренту, олигарху Игорю Коломойскому, который поддержал взлет нового украинского лидера аналогичной волной полезного эфирного времени (речь идет о телеканале "1+1").

Что известно о борьбе Ахметова и КоломойскогоАхметов и Коломойский – давние соперники. Об этом свидетельствуют неоднократные призывы Коломойского национализировать предприятия, контролируемые Ахметовым с 2000-х годов.



Коломойский также требовал от антимонопольных органов ограничить влияние империи Ахметова в энергетическом секторе и снизить тарифы на электроэнергию, производимую его предприятиями.